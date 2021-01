Actualmente en el Perú más del 70% de trabajadores laboran en la informalidad (no se encuentran en planilla y no reciben beneficios laborales como CTS y seguro de salud). Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, indicó que la historia y la evidencia ha demostrado que la informalidad se reduce cuando el sector moderno, capitalista y productivo se expande; y de lo contrario, lo que no ayudan son las propuestas vinculadas a los tributos y la rigidez laboral en el sector formal.

Señaló que se debe propiciar el nacimiento de empresas. A modo de ejemplo, señaló que el auge en el sector agroexportador ha hecho naturalmente que crezca la porción formal de trabajadores.

“Hay cosas menores que se pueden hacer, pero la evidencia muestra que los elementos tributarios y otro tipo de elementos no contribuyen mucho (a reducir la informalidad). Evidentemente una rigidez extrema en la parte formal laboral agudiza la informalidad. Eso también está absolutamente claro“, dijo Mendoza durante su participación del evento “Perú Compite 2021: Impulsar la competitividad para lograr mejores oportunidades para todos”, organizado por el Consejo Privado de la Competitividad y CADEx.

Agregó que la creación de nuevas actividades internas ayudan en la reducción de la informalidad, y desde el Ministerio a través de las mesas ejecutivas se viene realizando una serie de trabajo.

De igual manera, dijo que se tiene un equipo especializado en el seguimiento de las grandes inversiones, lo que también contribuye a estas necesidades.

“La informalidad se cura con crecimiento económico y hay que hacer todo lo que se pueda. El liderazgo acá lo tiene la inversión privada y lo que el Estado hace es generar las políticas y las condiciones para su renacimiento”, manifestó.