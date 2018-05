MEM: Proyectos mineros sumarán US$ 14,000 millones al 2022

Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas (MEM), adelantó que para este año se esperan que se inicien proyectos mineros cercanos a los US$ 14,000 millones, las que deberán desarrollarse para asegurar la sostenibilidad del sector de los siguientes años.

“Debemos destacar el impulso que se ha dado a varios proyectos, que nos permite contar con una cartera de inversión que se inicia el 2018 de US$ 14,000 millones previstos al 2022”, dijo en su participación en el 13 Simposium del Oro y la Plata.

Agregó que la cartera de proyectos mineros para los siguientes años supera los US$ 58,000 millones. "De la cartera de US$ 14,000 millones ya hay tres proyectos en construcción. Están proyectados la mayoría de ellos para iniciar producción entre el 2021 y el 2022", remarcó.

A reglón seguido dijo que de la cartera global de US$ 58,000 millones; US$ 17,000 millones ya tienen factibilidad. "No obstante, el gran desafío para los siguientes meses será que se hagan realidad los proyectos planteados para este año, dado que estos proyectos tienen que ser definidos con factibilidad y en algunos casos superar algunas relaciones con sus comunidades para ser exitosos. Ese el gran desafío que tenemos", explicó el ministro Ísmodes.

En esa línea, dijo que de los US$ 14,000 millones previstos a que empiecen este año permitirán "ir incrementando las inversiones que se proyectan para los próximos años". " Lamentablemente si alguno de estos proyectos no sale adelante, entonces nuestro crecimiento no será sostenido en los siguientes años", advirtió Ísmodes.

Recordó que desde el 2013 decreció las inversiones mineras, que es otro de los desafíos de su sector: evitar que este panorama se repita.

Si bien la cartera de proyectos suma los US$ 58,000 millones: el 12% de esas inversiones son de oro; 1.2% de plata y el 68.3% corresponde a cobre.