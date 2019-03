MEM prevé que 10 proyectos de exploración minera por US$ 94 millones inicien este año

El gobierno prevé que este año se iniciará la ejecución de 10 nuevos proyectos de exploración minera en el Perú, que involucrarán una inversión aproximada de US$ 94'000,000, sostuvo Francisco Ísmodes, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Durante su exposición en la convención minera PDAC 2019, que se realiza en Toronto (Canadá), Ísmodes detalló que estas iniciativas cuentan con la autorización respectiva para realizar las perforaciones, por lo que su ejecución puede ser gatillada en cualquier momento.

En este grupo hay tres proyectos de cobre en la zona sur del país (US$ 65'600,000), tres de oro en el norte (US$ 4'000,000); dos de hierro en la región Lima (US$ 7'600,000) y dos de estaño en Puno (US$ 16'800,000).

"La exploración minera nos permite conocer el potencial geológico y la ubicación de los mejores yacimientos para que en futuro aparezcan nuevos proyectos. Por eso, estamos trabajando en generar las condiciones para que los exploradores sigan viniendo al Perú", destacó Ísmodes en el auditorio del PDAC.

Cabe precisar que solo el 0.31% del territorio nacional está concesionado para la realización de actividades de exploración minera, cifra que habla también del potencial del país en este rubro.

El MEM informó que durante el encuentro minero, la firma S&P Global Market Intelligence difundió su informe anual Tendencias de la Exploración Mundial, el mismo que sitúa al Perú como el país que obtuvo el mayor presupuesto para la exploración minera en América Latina durante el 2018 y el cuarto principal destino de esos capitales a nivel mundial.

El año pasado un total de US$ 10,100 millones se asignaron a la exploración minera en el mundo. El 6% de ese monto aterrizó en el Perú, cifra que representa un incremento cercano al 18% versus el año previo, según el reporte de S&P.

Un sector dinámico

En línea con el anuncio de S&P, el titular del MEM dijo que en la actualidad se están ejecutando en el país 26 proyectos de exploración minera que suman una inversión de US$ 239'200,000 millones.

En la región Arequipa se encuentran cinco de esos proyectos (US$26'000,000), le sigue Pasco y Junín con cuatro cada una (US$10'500,000 y US$ 14'900,000, respectivamente), y Cajamarca con tres iniciativas por US$ 126'200,000. Las reservas minerales más buscadas por los exploradores son las de oro y de cobre.

De acuerdo con data del MEM, hay otro grupo de 23 proyectos de exploración minera que están gestionando las licencias respectivas para iniciar su ejecución. De concretarse, estos proyectos sumarían una inversión superior a los US$ 231'000,000.

"Los trámites de este grupo de proyectos tiene un avance superior al 50%", precisó.

Ísmodes detalló que este año se impulsarán mejoras a los contratos de inversión en exploración y a los de estabilidad tributaria, y se presentará un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, entre otras mejoras normativas.