MEM: Inversiones mineras ascienden a US$ 439 millones en noviembre y suman dos meses de caída

En el mes de noviembre de 2018, las inversiones mineras en Perú ascendieron a US$ 439 millones, registrando un crecimiento interanual de 4.4%, reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Sin embargo, dicho monto refleja una caída de 4.5% con respecto al mes previo cuando se obtuvieron US$ 459 millones.

Este es el segundo mes de descensos, teniendo en cuenta que las inversiones mineras pasaron de setiembre (US$ 486 millones), que es el mes más alto del 2018, a US$ 459 millones en octubre.

Según el Boletín Estadístico Minero del MEM, en el acumulado de enero a noviembre de 2018, la inversión generada por esta actividad económica ascendió a US$ 4,181 millones, representando un aumento de 25.4% con respecto a similar periodo del 2017.

Cabe destacar que la inversión acumulada en ese período de 2018 también superó en 6.4% al total reportado durante todo el 2017.

Por rubros

La inversión minera en el rubro Planta Beneficio (donde se procesan los minerales) registró US$ 107 millones en el mes de noviembre y un total de US$ 1,215 millones en el acumulado de enero a noviembre de 2018. Así, este rubro se mantuvo como el de mayor participación y crecimiento durante el año que pasó.

A nivel de empresas, Southern Peru Copper Corporation se consolidó como líder con US$ 366 millones ejecutados principalmente en su proyecto "Ampliación Toquepala". También destacó Shougang Hierro Perú S.A.A., que culminó la construcción de su proyecto "Ampliación Marcona" durante el 2018 y que representa el 16.8% de la inversión reportada hasta noviembre pasado.

Con respecto a la inversión en el rubro Infraestructura, este se mantuvo como el segundo con mayor participación, con US$ 944 millones. Este resultado impactó en el acumulado de enero a noviembre, cuando se reportó una caída de 25.4% en referencia al mismo periodo de 2017, a consecuencia de la menor inversión por parte de Southern Peru Copper Corporation, que se encuentra finalizando la construcción de su proyecto de ampliación en Tacna, y Shougang Hierro Perú S.A.A., que finalizó la construcción de su proyecto ubicado en Ica.

De otro lado, la inversión acumulada en el rubro Desarrollo y Preparación durante los primeros once meses del 2018 se elevó a los US$ 642 millones, registrando un crecimiento de 55.9% en comparación al periodo similar del año pasado.

En el rubro Equipamiento minero, las inversiones ascendieron a US$ 528 millones; en Exploración a US$ 361 millones; y, finalmente, en el rubro Otros sumó US$ 492 millones.

Cabe destacar que el Boletín Estadístico Minero es elaborado por la Dirección de Promoción Minera del MEM y recoge información estadística obtenida a partir de la Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) que proporcionan las empresas mineras que operan en el Perú.

Aporte a regiones

El Boletín Estadístico Minero señala también que, de enero a noviembre de 2018, las transferencias por conceptos mineros a los Gobiernos Regionales y Locales ascendieron a S/ 4,803 millones, que significa un aumento de más del 45% con respecto al total de transferencias de enero a diciembre del 2017.

Las transferencias de recursos a las regiones contemplan los siguientes conceptos: canon, regalías y derechos de vigencia.

Entre las regiones que más recursos provenientes de la minería recibieron en el periodo analizado destacan: Áncash en primer lugar con más S/ 1,513 millones; seguida de Arequipa con más S/ 849 millones; y en tercer lugar Cusco con más de S/ 375 millones, entre otras.