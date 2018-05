MEM: Inversiones mineras en Perú crecen 36.3% entre enero y abril, ¿cuánto se invirtió?

Entre los meses de enero y abril del 2018, las inversiones mineras en Perú ascendieran a US$ 1,202 millones, significando un incremento de 36.3% respecto al mismo periodo del año previo, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

“Dicho crecimiento se mantuvo en la mayoría de los rubros, siendo los más destacados planta beneficio e infraestructura, que registraron los mayores montos de inversión (US$ 320 y US$ 297 millones, respectivamente) y que, en conjunto, representan más del 50% de las inversiones mineras ejecutadas en lo que va del año 2018”, explicó.

De acuerdo con lo reportado por los titulares mineros a través del nuevo formato de Declaración Estadística Mensual (Estamin), las inversiones mineras en abril del 2018 sumaron US$ 363 millones, superando en un 53.2% a lo registrado en abril del año anterior (US$ 237 millones).

Según el MEM, en abril del 2018, las inversiones en planta beneficio (US$ 139.07 millones) registraron una “extraordinaria variación positiva” de 876.2% respecto al mismo mes del año anterior.

Esto se explica debido a los importantes aportes realizados por Southern Copper Corporation (US$ 38 millones) y Shougang Hierro Perú (US$ 49 millones), cuyos proyectos (Ampliación Toquepala y Ampliación Marcona, respectivamente) se encuentran culminando la etapa de construcción.

Dichos desembolsos conllevaron a que las inversiones en el rubro asciendan a US$ 320 millones en el acumulado enero-abril del 2018, registrando un incremento de 186.5% con respecto a similar periodo del año 2017.

De este modo, al mes de abril del 2018, las inversiones acumuladas de ambas empresas representaron el 56.7% del rubro.

Por su parte, las inversiones en infraestructura se vieron favorecidas por el desempeño de Shougang Hierro Perú y Southern Copper Corporation en sus proyectos de ampliación que, en conjunto, sumaron US$ 20 millones en el mes de abril del 2018.

Asimismo, también destacó Anglo American Quellaveco con una inversión de US$ 15 millones ejecutada en las obras tempranas del proyecto "Quellaveco".

De esta manera, los resultados de estas empresas coadyuvaron a que, en el acumulado enero-abril del 2018, las inversiones en este rubro ascendieran a US$ 297 millones, representando el 24.7% del total.

De otro lado, las inversiones en desarrollo y preparación registraron un incremento de 39% respecto a abril del año anterior.

Este resultado se debió, principalmente, a las inversiones realizadas por las empresas Shougang Hierro Perú (US$ 14 millones), Compañía Minera Ares (US$ 7 millones) y Volcan Compañía Minera (US$ 3 millones) que, en conjunto, representaron el 46.7% de las inversiones ejecutadas en el rubro en el mes de abril del 2018.

Este resultado se vio reflejado en el acumulado enero-abril del 2018, registrándose una inversión de US$ 191 millones, siendo las empresas más destacadas: Shougang Hierro Perú, Compañía Minera Ares y Volcan Compañía Minera con US$ 41, US$ 21 y US$ 15 millones, respectivamente.

A su vez, las inversiones en equipamiento minero registraron un incremento de 60.3% respecto al mes de abril del 2017. En este rubro, las empresas más destacadas fueron: Sociedad Minera Cerro Verde con US$ 14 millones ejecutados en su unidad minera "Cerro Verde 1,2, 3" y Southern Copper Corporation con US$ 4 millones ejecutados principalmente en su unidad minera "Acumulación Toquepala 1".

Debido a ello, en el acumulado enero-abril del 2018, el aporte conjunto de ambas empresas representó el 54.5% del total del rubro.

En cuanto a las inversiones en exploración, estas registraron un decremento de -3.3% respecto al mes de abril del 2017. No obstante, las inversiones en este rubro registraron un incremento de 8.7% respecto al mes anterior.

En este rubro, Compañía Minera Poderosa se ubicó como líder con US$ 5 millones ejecutados en sus unidades mineras "La Libertad" y "La Poderosa de Trujillo". De manera similar, también destacaron Consorcio Minero Horizonte con US$ 3 millones, y Minera Aurífera Retamas y Compañía Minera Zafranal con US$ 2 millones.

Así, en el acumulado enero-abril del 2018, las inversiones en este rubro ascendieron a US$ 137 millones, registrando un crecimiento de 19.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las empresas más destacadas fueron: Compañía Minera Poderosa (US$ 17 millones), Rio Tinto Minera Perú Limitada (US$ 11 millones), Compañía de Minas Buenaventura (US$ 9 millones), Consorcio Minero Horizonte (US$ 9 millones) y Compañía Minera Antapaccay (US$ 8 millones) que, en conjunto, representaron el 39.6% del total.

Finalmente, las inversiones en el rubro otros sumaron US$ 19 millones, registrando un decremento de -49.3% respecto al mes de abril del 2017.

Este resultado, en conjunto, se vio reflejado en el acumulado enero-abril del 2018, donde también se obtuvo un resultado negativo (-31.4%). La empresas más destacadas fueron: Anglo American Quellaveco (US$ 33 millones), Marcobre (US$ 17 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 9 millones), con una participación de 32.1%, 16.4% y 9.1%, respectivamente.

Según el MEM, la inversión ejecutada proveniente de la actividad minera en el mes de abril del 2018 registró un crecimiento de 16.2% respecto al mes anterior.

“Se estima que esta tendencia positiva registrada durante los primeros cuatro meses del año continúe en lo que va del año 2018 como consecuencia de los proyectos mineros que actualmente se encuentran en etapa de construcción y aquellos que están próximos a iniciar dicha etapa”, dijo el MEM.



