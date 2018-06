MEM: “Hay plataformas que extraen petróleo pero no se ven beneficios a la población”

¿Cómo van a afrontar el problema originado por el caso de los contratos petroleros off shore y dar garantías a la inversión privada?

En líneas generales, el país y el Gobierno es respetuoso de la seguridad jurídica, no debiera haber preocupación en ese sentido. Ahora hay situaciones que se toman como que se está yendo contra la seguridad jurídica, pero las cosas tienen que verse dentro de un contexto, y el gobierno y el Estado tienen que poner siempre un equilibrio en las cosas

¿Por qué se anuló entonces los decretos que autorizaban a firmar contrato con Tullow?

Cuando recibimos esos contratos aprobados incluso con decretos del sector, había todo un cuestionamiento, y cuando hemos revisado esto, efectivamente se cumplió con un proceso legal, pero lo que no se cumplió es con un adecuado proceso de información a la ciudadanía. Los pescadores no tenían claro dónde se pondrían las plataformas (petroleras) y creían que Tullow ya estaba explotando petróleo.

¿Qué problema por resolver ven en este tema?

También vemos allí una necesidad, en esas zonas donde ya hay plataformas de petróleo, se extrae recursos pero no se ven beneficios a la población. Si estamos coincidiendo en que se necesita generar espacios que favorezcan la inversión, ¿cómo podemos meternos con todo (infraestructura petrolera)?, así vamos a generar que en esos lotes no se puede hacer nada, se hubiera firmado contratos pero para que la empresa no pueda hacer nada; si esto no se resuelve bien, no vamos a poder hacer nada.

¿Cómo van a hacer para que la gente vea ese beneficio?

De la misma manera que hablábamos del canon, ver que parte del canon y las regalías se invierten a favor de esa población.

¿Pero ya la ley dispone que las autoridades locales gasten el canon en sus regiones?

Pero no se priorizan estas zonas, los pescadores tienen embarcaderos a mitad de construir, les faltan desagües. Pero no es que es un trance, sino generar las condiciones propicias de sostenibilidad. Para que es el Fondo de Adelanto Social sino para generar condiciones propicias.

¿También habrá Adelanto Social para zonas petroleras?

Por supuesto, es para minería e hidrocarburos, es en general. Lo primero es mejorar el proceso de información y participación ciudadana. Nosotros no hemos cuestionado los acuerdos de Perupetro con Tullow, ese es un tema comercial, nosotros estamos fortaleciendo un espacio de información y dialogo.

Pero, se cuestiona que en el Gobierno hay debilidad, que al primer reclamo, ceden

El diálogo no es debilidad, el dialogo es sostenibilidad, eso tenemos que trabajar.

Se aprobó el dictamen que introdujo cambios a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y uno de ellos apunta a fortalecer a Perupetro de forma que pueda firmar contratos sin que el MEM apruebe decretos supremos, ¿están de acuerdo con esto?

Estamos de acuerdo en gran parte de este proyecto, evidentemente las cosas no vienen perfectas, como uno quisiera, y allí vienen los consensos que uno tiene que buscar, pero sí es un proyecto positivo, que va a permitir impulsar y promocionar de mejor manera la exploración de hidrocarburos. Lo que estamos evaluando con la dirección de Perupetro es de qué manera la fortalecemos, para que tenga un rol mas activo y más efectivo en la promoción de la inversión en hidrocarburos.