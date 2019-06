MEM ejecutó fianza para cerrar mina Florencia Tucari, en Moquegua

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que se le denegó la ampliación del cierre de minas de la unidad Florencia Tucari a la Minera Aruntani. Indicó que, luego de ejecutar la garantía depositada por la empresa, el Estado procederá a encargarse de dicho proceso.

Durante su visita al distrito de Omate, en Moquegua, Ísmodes anunció las medidas que tomará el Ejecutivo ante las denuncias de contaminación de la cuenca del río Coralaque.

“Nos hemos reunido para ver este caso y otros más del mismo empresario minero. Un pésimo ejemplo que le pasa la factura a todo el sector. El MEM no ha ampliado el plazo a esta empresa porque no ha cumplido su cronograma reiteradas veces. El Gobierno va a actualizar el plan de cierre de minas ejecutando la fianza, porque no vamos a permitir una burla a la autoridad”, señaló.

Ísmodes indicó que su cartera viene trabajando en modificar la norma de cierre de minas, así como el marco legal para tomar acciones efectivas frente a empresas que realicen malas prácticas ambientales.

“Vamos a ponerle más dientes a esa norma, que sean mucho más exigente, porque esa es la manera de subir el estándar. Sí se puede tener una minería responsable, pero hay un tema que es clave para esto y es la presencia del Estado”, sostuvo el ministro Ísmodes.

Durante la cita también estuvo la ministra de Ambiente, Lucía Ruiz, así como el viceministro de Minas, Augusto Cauti. También el alcalde de la provincia General Sánchez Cerro, Luis Concha; funcionarios del OEFA; alcaldes distritales y más de 40 dirigentes de las organizaciones de Omate y Coalaque.