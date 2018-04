MEM: Contraloría revisa concesión de lotes petroleros firmados por PPK

El ministro Energía y Minas, Francisco Ísmodes, indicó que la Contraloría está revisando si se ha cumplido o no con lo que exige la ley para autorizar la suscripción de cinco contratos petroleros en el norte, realizada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el último día de su mandato, por lo que no podrán ser firmados ni muchos menos explorados hasta que se aclaré esta situación.

“Ya la Contraloría está revisando la formalidad que se ha cumplido para la aprobación y publicación de estos contratos que aún no han sido suscritos. No obstante, hay que aclarar que estos contratos no significan el ingresos inmediato de actividad de explotación, ya que previamente a ello tiene que cumplirse con la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental”, remarcó.

Agregó que ello, implica necesariamente un proceso de participación ciudadana como lo estipula la ley.

“En ese proceso se deberán aclarar las dudas y preocupaciones en temas ambientales, y cómo este proceso es de exploración por 7 años, que implican una inversión de US$ 215 millones traerá beneficios a estas poblaciones”, detalló.

En esa línea, retiró que los citados contratos no podrán ser suscritos hasta que no se aclaré que se han cumplido con todos los requisitos legales, que lo deberá hacer la Contraloría, a lo que se suma un proceso de diálogo social.

Inversión en hidrocarburos

Anotó que el viceministerio de hidrocarburos será importante para promover la inversión en este sector, que en los últimos años estuvo dormida. “Nuestro país necesita de esa producción para poder cubrir su demanda de hidrocarburos interna”, esbozó.

También consideró vital para este sector que se apruebe en el congreso el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley General de Hidrocarburos. “De ser aprobado esta propuesta podría también promover e incrementar la producción de petróleo”.

Por último dijo que otra opción necesaria es buscar acerca al Estado a las regiones donde se desarrolla esta actividad para aclarar dudas e impulsar proyectos que se puedan desarrollar en esas zonas.