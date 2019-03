MEM busca se extienda devolución del IGV a exploración hasta 2022

El último año, el Perú captó el 7% de la inversión mundial en exploración minera, pero Chile captó el 8%. Con la meta de hacer más atractivo al Perú para esas inversiones, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que alista diversas medidas, entre ellas, dar mayor extensión a los beneficios tributarios para esa actividad.

Sobre este último punto, el titular de ese sector, Francisco Ísmodes, explicó -en evento que realizó Comex- que su ministerio está impulsando la presentación de un proyecto de ley de forma que se amplíe el plazo para la recuperación o devolución del IGV (y del Impuesto de Promoción Municipal, IPM) a la actividad de exploración, tanto en minería como en hidrocarburos

“Estamos impulsando desde ahora, que se pueda tener un proyecto de norma para que (el beneficio de la devolución de impuestos) se amplíe a tres años (hasta el 2022)”, anotó Ísmodes.En diciembre último, el Congreso aprobó el proyecto de ley que le envió el Ejecutivo con carácter de urgencia, para extender el plazo de la aplicación de beneficio, aunque lo hizo solo hasta el 31 de diciembre del 2019.

Exploración

Sobre el tema de la exploración en general, el ministro Ísmodes reconoció que su sector hasta ahora ha estado más enfocado en los proyectos de construcción de minas antes que los exploratorios, por lo que anunció también diversas medidas para facilitar las inversiones en este último rubro.

Indicó que en los próximos días su sector va a publicar un proyecto de norma, que se ha venido elaborando mediante una consultoría externa, y en diálogo con los gremios empresariales, para identificar y resolver los cuellos de botella para la exploración.

Adelantó que se creará el sistema Proyecta Minem, una plataforma digital interactiva que permitirá a las empresas reportar el avance de sus proyectos, lo que permitirá al MEM hacer un seguimiento a los mismos y ayudar a destrabarlos.

En corto

Proyección. Las inversiones en la actividad minera en el país alcanzarían los US$ 6,008 millones el 2019, un crecimiento del 23%, en comparación con el 2018, según proyectó el Ministerio de Energía y Minas. De esa cantidad, hay 13 proyecto nuevos que suman US$ 3,043 millones, y otros US$ 2,535 millones en inversiones de sostenimiento de las minas en operación.