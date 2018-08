Ahorrar no tiene por qué ser tan complicado. ¿Quieres comprarte un automóvil nuevo o intentas juntar dinero para la inicial de un departamento? Para lograr estos y otros sueños solo necesitas un poco de ayuda que te proporcionaremos a continuación. ¿Crees no tener fuerza de voluntad? Eso puede solucionarse. Solo necesitas seguir los consejos adecuados y descargar las aplicaciones más útiles para este tipo de situaciones. Sí, gracias a Internet puedes alcanzar tus metas y aquí te explicaremos cómo.

Por definición, un ahorro es un dinero que es guardado para ser usado más adelante. Normalmente, las personas ahorran para adquirir algo específico en el futuro o también por prevención. Aún así, los verdaderos ahorradores escasean. La gran mayoría cae en el proceso por distintas razones, pero no por eso dejan de intentarlo e intentarlo. ¿Cómo te ha ido a ti? Si estás entre estos últimos, solo revisa estos tips:

Plantéate una meta . Si estás a punto de abrir una cuenta de ahorros, determina una meta de dinero , preferiblemente de carácter mensual. Por ejemplo, si está en tus posibilidades, decide ahorrar S/ 1.000 mensuales y cumple ese objetivo. Y si bien parecerá difícil al comienzo, conforme pasen los meses, cada vez te será más sencillo organizar tu dinero para separar esta cantidad, sobre todo conforme te acerques a tu meta principal.

. Si estás a punto de abrir una cuenta de ahorros, determina una meta de , preferiblemente de carácter mensual. Por ejemplo, si está en tus posibilidades, decide ahorrar S/ 1.000 mensuales y cumple ese objetivo. Y si bien parecerá difícil al comienzo, conforme pasen los meses, cada vez te será más sencillo organizar tu dinero para separar esta cantidad, sobre todo conforme te acerques a tu meta principal. Elabora un presupuesto . Para que ahorrar te resulte más fácil, piensa en este dinero como un gasto regular y destínale un porcentaje de tus ingresos. Por eso es importante que definas tu presupuesto mensual, considerando todos tus egresos.

. Para que te resulte más fácil, piensa en este dinero como un gasto regular y destínale un porcentaje de tus ingresos. Por eso es importante que definas tu presupuesto mensual, considerando todos tus egresos. Descarga una aplicación para organizar tu dinero . Hoy hay una gran variedad de apps que pueden orientarte al momento de proteger tu dinero. ¿Cuáles? Sobre estas hablaremos más adelante, pero entre estas destacan Controlar Gastos, Coinch: Ahorrando juntos o Desafío 52 semanas para ahorrar. En estas aplicaciones, que puedes descargar de Google Play o de App Store , simplemente compartes tus ingresos y gastos de tal forma que recibes ayuda para llevar el control de tu presupuesto.

. Hoy hay una gran variedad de apps que pueden orientarte al momento de proteger tu dinero. ¿Cuáles? Sobre estas hablaremos más adelante, pero entre estas destacan Controlar Gastos, Coinch: Ahorrando juntos o Desafío 52 semanas para ahorrar. En estas aplicaciones, que puedes descargar de o de , simplemente compartes tus ingresos y gastos de tal forma que recibes ayuda para llevar el control de tu presupuesto. Compara precios . Intentas ahorrar, pero aún así te sientes obligado a hacer algunos gastos. ¿Qué hacer? Si no te quedan más salidas, compra en la tienda que ofrece los mejores precios y ofertas. ¿Cómo sé qué establecimiento vende más barato? Para eso debes darte el trabajo de comparar todos los que tienes en mente.

. Intentas ahorrar, pero aún así te sientes obligado a hacer algunos gastos. ¿Qué hacer? Si no te quedan más salidas, compra en la tienda que ofrece los mejores precios y ofertas. ¿Cómo sé qué establecimiento vende más barato? Para eso debes darte el trabajo de comparar todos los que tienes en mente. Abre una cuenta a plazo fijo . Si sabes cuánto necesitas ahorrar y ya tienes algo de dinero reunido, abre un depósito a plazo fijo. ¿Qué es esto? Es una cuenta donde podrás dejar tu dinero sin posibilidad de tocarlo durante un periodo de tiempo determinado. Como no tenías planeado gastar este dinero, es una buena salida para evitar cualquier tentación. Además, por un depósito a plazo fijo obtienes mejor rentabilidad por tu dinero. Ojo: no olvides preguntar en tu banco todo lo que necesites saber sobre este tipo de cuenta.

. Si sabes cuánto necesitas ahorrar y ya tienes algo de dinero reunido, abre un depósito a plazo fijo. ¿Qué es esto? Es una cuenta donde podrás dejar tu dinero sin posibilidad de tocarlo durante un periodo de tiempo determinado. Como no tenías planeado gastar este dinero, es una buena salida para evitar cualquier tentación. Además, por un depósito a plazo fijo obtienes mejor rentabilidad por tu dinero. Ojo: no olvides preguntar en tu banco todo lo que necesites saber sobre este tipo de cuenta. No lleves billetes grandes contigo. Si cargas billetes de gran denominación, probablemente gastarás de más y no recordarás exactamente en qué. Ya deberías saberlo: esos pequeños gustos que pueden parecer baratísimos, en conjunto pueden convertirse en algo bastante grande a fin de mes.

Una vez revisado estos tips, es tiempo de que elijas la aplicación de ahorro de dinero que más se ajuste a tus necesidades:

1. CONTROLAR GASTOS (Peso: 5.3 MB - Estrellas: 4.6)

Con 4,6 estrellas a su favor, Controlar Gastos es una aplicación muy fácil de usar para administrar y controlar gastos. ¿Cuáles son sus principales características? Una vez ingresas la información pertinente, la app resume en el calendario de su pantalla principal tus gastos e ingresos. También te recuerda tus pagos y te crea reportes y cuadros interactivos para que revises cómo has manejado tu dinero en determinado intervalo de tiempo.

2. COINCH: AHORRANDO JUNTOS (Peso: 16 MB - Estrellas: 4.4)

Coinch es una aplicación que te enseña a usar mejor tu dinero. Si compartes con la app tus movimientos financieros, esta calculará cuánto debes ahorrar para alcanzar cierta meta y durante cuánto tiempo. Coinch también integra a la comunidad y premia a los mejores ahorradores. Incluso te avisa cuándo tus amigos han hecho un nuevo depósito.

3. DESAFÍO 52 SEMANAS PARA AHORRAR (Peso: 3.5 MB - Estrellas: 4.8)

¿Qué es el desafío de las 52 semanas? Consiste en ahorrar un poco de dinero cada semana para cumplir un objetivo a fin de año, siguiendo la siguiente fórmula: US$ 1 en la primera semana, US$ 2 en la segunda y así sucesivamente hasta que en la semana 52 tengas al menos US$ 1,378 que podrían ayudarte a realizar las compras de Navidad o realizar algún viaje.

4. REGISTRO CONTABLE (Peso: 12 MB - Estrellas: 4.6)

Registro Contable es otra aplicación utilitaria que puede ayudarte a controlar tu dinero, incluidas tus tarjetas de crédito. Hoy es una de las apps de su tipo recomendadas por Google Play.

5. MI AHORRO (Peso: 2.3 MG - Estrellas: 4.5)

Comparte la misma lógica de las otras aplicaciones, con un diferencial: busca simplificar las cosas. Si no quieres algo muy elaborado, sin más opciones que las necesarias, Mi Ahorro es una buena opción para que empieces a juntar tu dinero.