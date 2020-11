El ministro de Economía, Waldo Mendoza, durante su participación en la Comisión de Presupuesto del parlamento aseguró que -pese a que el 2020 ha sido un año malísimo para la economía peruana- “estamos empezando a recuperarnos”. “Este año vamos a terminar con una caída del PBI de 12%”, acotó.

“Visto como año, es un año malísimo, pero visto como tendencia, la cifras que estamos observando son muy esperanzadoras”, explicó. Detalló que en la foto de mitad de año, el Perú aparecía como uno de los países con las caída del PBI más altas del mundo.

“El segundo trimestre de este año fue terrible, pero en la foto de fin de año esa figura va a cambiar porque estamos empezando a recuperarnos más rápido que otros países del mundo ”, anotó.

“Ese 12% (de caída esperada del PBI para el 2020) que es terrible y que es una caída de las más grandes de las últimas décadas hay que repartirlo en un primer semestre malísimo, el peor de las últimas décadas, y un segundo semestre junto a un últimos trimestre mejorado”, apuntó.

Agregó que hay “cierta esperanza de que términos el año más o menos bien”.

Uno de los elementos que sustenta la idea que la economía se está recuperando –dijo– se denota en las cifras de la inversión pública, que a noviembre se prevé un crecimiento de 18.7%.

“La inversión pública en sus peores momentos cayó en 73% ósea en mayo la inversión pública prácticamente desapareció. Eso explica –entre otras cosas- las terribles caídas del PBI, pero ya estamos saliendo. Conforme la pandemia retrocede un poco, la inversión pública en octubre subió 6.6% y en noviembre creemos que va a subir en 18.7%. En resumen, la figura es que estamos saliendo lentamente evidentemente desde el MEF y BCR debemos alentar esta recuperación”, manifestó.

El ministro remarcó que el Perú tendrá una recuperación económica en comparación a otros países de la región, pero que para esto se requieren impulsar políticas públicas para aceleren esta recuperación.

Mendoza también destacó que el Perú es el único país de América Latina con grado de inversión -pese a la difícil situación mundial- a la que no se la bajado su calificación. “Felizmente, afuera nos ven bien. Ello es importante ya que cuando emitimos deuda, conseguiremos prestarnos a bajas tasas de interés”.

-Deuda Pública-

El ministro explicó que en los últimos cuatro años el déficit fiscal era 2% del PBI.

“Lo que implica que gastábamos alrededor de US$ 4,500 millones, que como porcentaje del PBI es 2%. Este año, de la COVID-19, como la recaudación se ha caída y el gasto público ha tenido que subir para atender la pandemia el déficit ha aumento de esos US$ 4,500 millones han subido a US$ 20,000 millones, un montón de dinero”, detalló.

A reglón seguido subrayó que se espera que la deuda pública repunte este año y el próximo.