El Perú tiene que concentrar recursos para la compra de vacunas contra el COVID-19, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, al destacar el esfuerzo del Gobierno para solucionar las demandas de los transportistas, quienes en la víspera pusieron fin al paro que acataban desde el lunes 15 de marzo.

“Tenemos que ser escrupulosamente ahorrativos en todo, porque tenemos que concentrar recursos para la vacuna, porque es la única que puede permitir que la gente pueda trabajar, reactivar la economía y no se mueran tantos compatriotas”, señaló Mendoza durante una sesión virtual del Pleno del Congreso de la República.

Indicó que el paro de transportistas ha terminado, con costos para el país, pero aun así, agradeció la comprensión de los transportistas.

El ministro recordó que una de las funciones de un ministro de Economía es resguardar los recursos del país. En esa línea, precisó que la recaudación total representa cerca del 14% del PBI, es decir, entre S/ 110,000 millones y S/ 120,000 millones por año.

Sostuvo que dicha recaudación tiene algunas características que es importante que los congresistas lo conozcan. “Una parte importante de esa recaudación proviene del Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual representa el 57% de toda la recaudación y es la madre de los tributos. ”, explicó.

“El Impuesto a la Renta a las personas es un tributo directo y representa el 39% de la recaudación. Y hay un rubro que es el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que afecta fundamentalmente a las bebidas gaseosas, licores, cigarrillos y combustibles, los cuales representan como 8,000 millones de soles anuales de recaudación, pero es menos del 1% del PBI”, añadió.

El ministro indicó que, de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo, más o menos el 30% proviene de los combustibles. Así, mencionar que cuando los transportistas pagan S/ 100 soles, no lo hacen por ese monto, en realidad están pagando S/ 47, porque se les devuelve 53%, lo cual es un beneficio que no lo tiene ningún sector en la economía.

“Los transportistas pedían que esta devolución ya no sea de 53%, querían que sea de 100%, es decir, los transportistas le decían al Estado peruano que no deseaban pagar el ISC, lo cual es una política inaceptable y en ese punto no nos pusimos de acuerdo”, dijo.

Solución al paro

Waldo Mendoza sostuvo que toda política tiene algún costo, aunque no sea evidente, y para la solución del paro de transportistas el Gobierno planteó tres grandes políticas.

Uno, detalló, es que el precio de los combustibles se ha reducido y eso significa que la empresa Petroperú recibirá menos ingresos, y Petroperú es el Estado, por lo cual será más deficitario porque nada es gratuito.

En segundo lugar, se ha flexibilizado el reglamento con el que se les devuelve el 53% del ISC, lo que implica que más transportistas recibirán este beneficio antitécnico y la recaudación va disminuir.

Como tercer punto, dio que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tampoco es gratuito, porque Petroperú es un refinador, es decir, compra del mundo, refina y vende en el país, por lo tanto, su precio no puede estar disociado del precio internacional.

Explicó que dicho fondo significa que, si los precios suben mucho en el mercado internacional, en el mercado local no subirán tanto, pero la diferencia lo pagará el Estado.