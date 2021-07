El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza indicó que, no se debe subestimar el crecimiento económico frente a los mensajes que se indica que ello no le ha llegado a algunos sectores o familias.

“No subestimemos el crecimiento económico, qué sería de un país que no crece, cuando hay crecimiento las empresas crecen y hay más empleo; hay mayor recaudación”, expresó durante el Foro Virtual Economía Peruana: La agenda pendiente tras el bicentenario.

Entonces, se pregunta ¿qué hacer para crecer? Ante ello considera que en primer lugar se deben realizar políticas sectoriales y no transversales.

“Cuidemos los motores, no los subestimemos. Perú es un país minero, siempre lo hemos sido es lo que el Dios no ha dado, porque no vamos a explotar, y hacerlo con las mejoras tecnologías. Lo que ha pasado con la minería de exportar casi nada hace tres décadas a un montón”, indicó, lo mismo con la agroexportación.

En ambos casos indicó que, lo que se ha dado es “una capacidad productiva inmensa y un mercado internacional asegurado para exportar”, por lo que para ambos sectores se han dado políticas sectoriales que aseguren su crecimiento.

“En la práctica, por lo menos el Perú, se deben hacer políticas sectores no transversales, porque cuando piensa en políticas transversales hay que solucionar todo como la educación o la justicia, que podría llegar en dos o tres década”, mencionó.

Con esta lógica, el titular del MEF sostiene que se necesita más motores de crecimiento; “no podemos seguir funcionando con dos motores”, por ello suma tres sectores que podrían aplicarse políticas sectoriales como la forestal, acuicultura y turismo.

Otro es el tema de la inversión en infraestructura, al que Waldo Mendoza cita como ejemplo, el proyecto Majes Siguas que va generar S/ 1,000 millones en exportaciones y en segundo semestre debe empezar su construcción.

Correcciones en el camino

Waldo Mendoza considera que si bien hay demandas sociales pendientes que se han mostrado en medio de la pandemia, cualquier correctivo que se haga tiene que hacerse manteniendo la fortaleza fiscal.

“Si uno lo hace endeudándose eso no requiere de un ministro de Economía. Lo que hay que hacer es gastar más logrando elevar los ingresos permanentes que hay en el país”, expresó.

Reconoce que la tarea no es fácil, pero tiene que elevarse el gasto público como porcentaje del PBI, y para ello, se tiene que aumentar el ingreso público. Detalla que, el Perú tiene uno de los ingresos más bajos de la región comparados con otros países, pero hay una brecha debido a que también es el país que tiene el incumplimiento tributario más alto, de 34% en IGV y 49% en IR.