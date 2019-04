MEF revisa cartera de proyectos y añade US$ 5,283 millones para licitar hasta el 2021

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Informe de Actualización del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MMM) y con ello actualizó la cartera de proyectos de inversión que se adjudicarán en los próximos tres años.

Así, mientras en el MMM publicado en agosto contemplaba la adjudicación de 33 proyectos equivalentes a US$ 5,044 millones para los años 2019-2020, el informe de actualización del MEF consigna que se adjudicarán 58 proyectos por US$ 10,327 millones para el periodo 2019 - 2021. Es decir, se adjudicarán 25 proyectos más valorizados en US$ 5,283 millones.

MMM 2019-2022 publicado en agosto del 2018 MMM 2019-2022 publicado en agosto del 2018

El nuevo informe del MEF contempla la adjudicación de US$ 3,390 millones en el sector Transporte, las obras emblemáticas serán el Terminal Portuario de Marcona y el Anillo Vial Periférico. Mientras que en el sector Saneamiento se adjudicarán US$ 2,071 millones y las obras emblemáticas serán el PTAR Titicaca y las obras de cabecera.

MMM 2019-2022 publicado en abril del 2019 MMM 2019-2022 publicado en abril del 2019

Por su parte, el sector Energía y Minas tendrá nuevos proyectos por US$ 1,291 millones con las obras emblemáticas que serán la masificación del gas natural en el proyecto 7 regiones, el proyecto minero El Algarrobo (Piura) y líneas de transmisión eléctrica.

El sector salud tendrá proyectos por US$ 1,139 millones, mientras que Educación por US$ 400 millones. También se desarrollarán proyectos de otros sectores como irrigación y turismo.

A pesar de ello, el MMM contempla que no se adjudicarán proyectos de inversión durante el periodo 2019-2021 en las regiones Amazonas, Loreto, Moquegua y Tacna