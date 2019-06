MEF plantea que beneficios tributarios sean regulados a nivel constitucional

En el 2019 los beneficios tributarios otorgados por el fisco peruano a diversos sectores de la economía alcanzarían los S/ 17,240 millones, según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Por ello, y en el marco de una política de consolidación fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó la posibilidad de que los beneficios tributarios puedan ser regulados a nivel constitucional.

Marco Camacho, Director General de Política de Ingresos Públicos del MEF, sostuvo que si bien el código tributario regula los beneficios tributarios poniendo plazos de tres años y la necesidad de informes técnicos sobre el impacto económico, estos no se cumplen en la práctica. Camacho sostuvo que el código tributario y las leyes que crean beneficios tributarios tienen el mismo rango de ley, por lo cual se necesitaría una norma constitucional para regular su aplicación.

"El código tributario es del mismo nivel que cualquier ley que emite el Congreso para generar el beneficio. Como la ley es del mismo rango de la que lo regula de manera general, entonces esa ley puede o no hacerle caso a lo que dice la regla general. Con lo cual tienes un marco que igual no sirve, no se respeta, no se hace en la mayoría de los casos, pero ahí está", dijo Camacho durante el conversatorio de Ciudadanos al Día y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) sobre beneficios tributarios.

Camacho consideró que ante tal problemática que impide regular los beneficios tributarios, "uno podría pensar en una ley que se apruebe con mayoría calificada o podría pensar en una ley constitucional". Incluso señaló que existen países en los que el Congreso no autoriza los beneficios tributarios, sino son diseñados por el Ejecutivo.

"Estamos en una política de racionalizar exoneraciones y regular la dación de exoneraciones de manera adecuada. Si bien tenemos algo en el código tributario, quisieramos regularlo de manera que sea más efectiva", señaló.