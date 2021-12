El pleno del Congreso de la República decidió otorgar facultades legislativas al Gobierno pero de manera parcial. Fueron 96 votos a favor y 18 en contra, principalmente de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú, los que permitieron aprobar el texto sustitutorio planteado por la Comisión de Constitución del Parlamento.

“Nosotros hemos tomado muchas de las propuestas de las medidas del Ejecutivo y algunas que consideramos, que por las circunstancias actualmente estamos pasando por problemas de conflictividad social, sobre todo en la minería, no es necesario entregarlas y hacemos el llamado al ministro de Economía y Finanzas para que de inmediato presente sus proyectos de ley que nosotros estamos dispuestos de debatir rápidamente para que se pueda aprobar para lograr mayores recursos, pero que no sea discutido solo en cuatro paredes sino en la representación nacional”, dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez.

Si bien el texto aprobado autoriza a que el Gobierno legisle en la mayoría de temas solicitados, dejó de lado los temas vinculados a aumentos o modificación de las tasas de los impuestos.

De esta manera, el Poder Ejecutivo no podrá elevar los impuestos a la minería, una de las principales modificaciones que impulsaba el Gobierno. Según Juárez, esta facultad fue denegada porque no se tiene precisión de cuáles serían las modificaciones y que, además, porque no se conoce el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) al que aludió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como sustento para obtener el permiso para legislar.

Otros de los temas que el MEF, a través del ministro del sector, Pedro Francke, había destacado y que no podrán ser tocados por el Poder Ejecutivo, están ligados a los impuestos a los alquileres (primera categoría) y a los que se paga por la venta de inmuebles, ganancias de capital, entre otros (segunda categoría).

El Gobierno tampoco podrá incrementar el impuesto a la renta a las personas naturales (cuarta y quinta categoría), ni reducir el límite de deducciones, como se había planteado en la solicitud presentada al Parlamento.

Asimismo, se dejó de lado la posibilidad de que el Gobierno pueda comenzar a cobrar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las plataformas digitales, así como el eliminar la exoneración de dicho tributo a los seguros de vida.

Sistema financiero y reactivación

En el caso del pedido de facultades en materia financiera, el Gobierno no podrá legislar para que el Banco de la Nación otorgue créditos a personas naturales y mypes. Esto, según Juárez, porque ahora se entra a una primera etapa de modernización de la entidad, cuyas normas sí podrán ser emitidas por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, durante el debate en pleno, se decidió que no se eleven los topes de las sanciones que la Superintendencia Banca, Seguros y AFP (SBS) aplica a las empresas del sistema financiero.

Como parte de la reactivación económica, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso poder legislar para elaborar una nueva ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, este pedido también fue rechazado.

Temas autorizados

En materia tributaria, el Congreso sí autorizó a que el Gobierno emita normas para luchar contra la evasión y elusión tributaria, con medidas como el RUC de oficio, acciones contra el mercado negro de facturas, entre otros. Además, se autoriza a extender la exoneración del IGV para los alimentos y de esta manera evitar que los precios de productos de la canasta básica se eleven.

El Poder Ejecutivo también está autorizado a extender los beneficios tributarios que se aplican al sector agroexportador, a los sectores de acuicultura y forestal. Asimismo, podrá realizar cambios para mejorar la tributación municipal.

A nivel de inversiones, se permite ampliar la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos en mantenimiento de infraestructura, así como dar facilidades para el inicio de obras en las APP, entre otros.