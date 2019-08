El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió al pedido de diversas autoridades locales y gobernadores regionales, que le exige el incremento de recursos que se transfieren por concepto de Foncomun (Fondo de Compensación Municipal) .

Usando como sustento –refiere el MEF en un comunicado– la “modernización de la gestión municipal”.

En ese contexto, el MEF explica –a través de la dirección general de presupuesto público– que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal y su reglamento “establecen la constitución, criterios y procedimientos para la distribución así como el destino del Foncomun”.

Anota que tomando esa base legal, cada año fiscal, el MEF determina y aprueba –mediante una resolución ministerial– los índices de distribución del Foncomun a nivel de las municipalidades.

“Dichos índices son utilizados por la secretaría de descentralización de la PCM para determinar mensualmente los montos correspondientes a la asignación provincial y distrital del Foncomun”, acota.

Los índices de distribución –remarca el MEF– son el resultado de aplicar porcentajes, criterios e indicadores establecidos en el marco legal vigente, a información proporcionada por el INEI y por la dirección general de contabilidad pública (población total, urbana y rural; extensión territorial; carencia de servicios básicos; entre otros).

“Dichos índices se aplican a los importes recaudados por los impuestos que constituyen el Foncomun”, precisa.

Por lo tanto, aclara el MEF no es posible el incremento de recursos por concepto de Foncomun, con criterios e indicadores que no estén establecidos en las normas legales aplicables, “motivo por el cual las solicitudes presentadas no pueden ser atendidas”.