MEF y MTC en discordia por revisión del cobro de peajes a nivel nacional

Pese a que desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se comprometió, a través de un acta de ocho puntos suscrita entre esta instancia y el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) para suspender el paro de transportistas de carga, en introducir cambios en los contratos de concesión de los peajes a nivel nacional, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene una mirada distinta.

"(¿Considera que se deben revisar los peajes?) Creo que se deben respetar las reglas de juego. Si entramos a revisar (los peajes), aunque es un tema sobre el cual prefiero verlo de forma general, pero no se pueden estar revisando contratos de esa manera dado que se requiere predictibilidad para todas las partes. Espero que estas conversaciones, que no están en mi sector sino que están en otro, lleguen a buen término", afirmó el ministro de Economía, David Tuesta, en entrevista con Canal N.

Agregó que está de acuerdo con la posición de la Confiep, que también se mostró en desacuerdo de una revisión de los peajes a nivel nacional. "Estoy de acuerdo con el principio (de respeto a los contratos suscritos). Los países viven en base a contratos, que tienen que estar bien hechos", dijo.

En esa línea, precisó que la revisión de los contratos a nivel nacional no ha sido un anuncio del MTC. "Tengo entendido que la revisión de los peajes no ha sido un anuncio del sector (MTC). He conversado con ellos y me han dicho que eso es falso", afirmó.

Cabe recordar, que la revisión de los contratos fue plasmado en un acuerdo suscrito entre el MTC y Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) para suspender el paro de transportistas de carga internacional, firmado la semana pesada.

"Que sepa no es un anuncio del Gobierno", dijo Tuesta pese a que el propio premier César Villanueva, adelantó - el último miércoles 26 de abril - que todos los peajes que tengan que ver con la circulación pública y especialmente en los ejes importantes que ayuden a fluir a nivel nacional, se van a revisar.

"Este es un tema político. Los temas económicos, lo vemos en el Consejo de Ministros y si (el premier Villanueva) no me lo ha comentado es porque, seguramente tiene otra vía de solución y no a través del Ministerio de Economía (MEF). Si tuviera una solución a través del MEF, me lo hubiera comentado", aclaró el titular del MEF.