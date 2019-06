MEF: Es fundamental la asociatividad entre lo privado y público para el crecimiento económico

El compromiso de los gremios empresariales de trabajar coordinadamente por la consolidación de los productos de exportación y el desarrollo de cadenas de valor para generar empleo y reducir la pobreza, es el principal componente del Reto 75, iniciativa puesta en marcha por Adex, CCL, Perucámaras y la SNI para fomentar el desarrollo inclusivo.

La propuesta -en opinión del presidente de Adex, Alfonso Valásquez-permitirá al país crecer 2 puntos porcentuales al año de forma adicional.

El Reto 75 -subrayó- es una estrategia de desarrollo inclusivo para alcanzar la meta de los US$ 75 mil millones de exportaciones al 2021 (bienes y servicios).

El segundo componente vital es el acompañamiento del gobierno en sus tres instancias: central, regional y local.

"El Reto 75 es una alianza público-privada para sumar fuerzas, superar obstáculos y compartir los beneficios de la exportación para crear polos de desarrollo descentralizado impulsando los productos regionales", subayó.

Asociatividad público-privada

El viceministro de Economía, Michel Canta, destacó la propuesta de ‘Reto 75’ y opinó que ayudará al desarrollo económico del país.

"En el Ministerio de Economía trabajamos por el desarrollo económico a través de la competitividad y productividad, basándonos en tres pilares que creemos serán de apoyo a los objetivos: estabilidad macroeconómica, política monetaria y política fiscal”, expresó.

Refirió que existe una interconexión entre las obras de infraestructura y la actividad exportadora, por lo que ahora hay proyectos para construir los terminales portuarios de Chancay, Salaverry y Paracas, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, entre otros, que ayudarán en temas logísticos y de comercio exterior.

Además, resaltó la importancia de la asociatividad del sector privado y el público, que representa una fuerza fundamental para el crecimiento económico. "Analizaremos el Reto 75 dada su implicancia en la economía. Es una gran iniciativa que sin duda beneficiará a todo el país”, finalizó.

Plan ambicioso

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, comentó que Perú tiene más de 19 acuerdos comerciales y que si bien las principales exportaciones se concentran en EE.UU., Unión Europea y China, existen grandes oportunidades que aún no han sido explotadas. El gobierno a través de PromPerú y las OCEX, trabajan para diversificar la canasta exportadora y corresponde al sector privado sumarse a esa iniciativa.

"Reto 75 busca poner sobre la mesa las necesidades y la agenda que debe ser cubierta por el sector público. ¿Cómo lo lograremos? Todos unidos, las pequeñas medianas y grandes empresas, la Academia y los ministerios, gobiernos regionales e instituciones públicas que tienen relación directa e indirecta con el comercio exterior", añadió.

A su turno, el presidente de la SNI, Ricardo Márquez, comentó que la única forma de recuperar las exportaciones totales es a través de las no tradicionales y eso les da una razón de ser al sector privado que representa el 80% de las inversiones. "Es el indicado en poner retos: ¿cómo crear empleo y generar divisas? Nos corresponde porque los gobiernos pasan, nosotros nos quedamos", dijo.

Los cuatro gremios -como parte del reto- propondrán a los gobernadores regionales y a la Academia trabajar de forma conjunta.

Márquez recordó que (14 municipios de Chiclayo en los primeros cuatro meses del año) gastaron solo el 10% de sus presupuestos, por lo que se debe trabajar con ellos para lograr la meta de los US$ 75 mil millones. "Hay países que se lo propusieron y demoraron 50 años y cuando me dicen es imposible, yo digo no, acá estarán involucrados no solo la capital sino los gobiernos regionales", sostuvo.

El éxito de ‘Reto 75’ dependerá de crear una estructura institucional para coordinar e integrar políticas. Junto a la PCM se trabajará en competitividad, políticas macroeconómicas, programas ministeriales, entre otros.