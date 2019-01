MEF: "La fortaleza para crecer más de 5% tiene que venir de la demanda interna"

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva , informó que para alcanzar un crecimiento igual o superior al 5% en la economía peruana se tiene que impulsar la demanda interna, principalmente del componente de la inversión privada.

"La fortaleza para seguir creciendo o para crecer a cifras que superen o lleguen al 5% tiene que venir de la demanda interna. La inversión privada es una fuente de demanda interna", comentó.

Oliva mencionó que la inversión de US$ 3,000 millones que se ejecutará en el futuro puerto de Chancay , que desarrollarán Cosco Shipping y Volcan, recibirá el respaldo de todos los ministros del Perú.

Agregó que para los próximos tres a cinco años la infraestructura portuaria del Perú se convertirá en una de las mejores del mundo y eso permitirá promover el comercio internacional.



"Tengo entendido que hay una inversión de US$ 50 millones para el puerto de Pucusana, que también se debería desplegar en los próximos meses. ProInversión tiene la concesión de un par de puertos adicionales", anotó.

Durante una conferencia con la prensa extranjera, Oliva recordó que existen otros proyectos de inversión en los sectores de minería e infraestructura, los cuales se anunciaron "cada mes" en el 2018.

"Casi todos los meses hemos tenido una buena noticia de inversión, en mayo tuvimos la ampliación de Toromocho de US$ 1,600 millones, después tuvimos el puerto de Pisco con US$ 220 millones, en julio vino Quellaveco de US$ 5,300 millones, en setiembre estuvo Mina Justa de US$ 1,600 millones, el puerto de Salaverry, el destrabe del aeropuerto Jorge Chávez, entre otros. Son inversiones que ya se están ejecutando", dijo.

Minería

Oliva también destacó que la minería sigue siendo uno de los "motores del crecimiento del país", pues esta bordea el 12% o 13% del PBI, por lo que el Gobierno está convencido de que hay que seguir apoyándola.

Anotó que además de los tres grandes proyectos que ya iniciaron en 2018, existe una serie de 30 proyectos mineros que están en distintas etapas, algunas están en estudios de factibilidad, otros que están elaborando los expedientes técnicos para elaborar la obra, estudios de impactos ambiental.

"La minería actual es muy distinta a la que se tenía hace 30 o 40 años. Hoy es una minería responsable", agregó.

PBI potencial

Oliva también detalló que el foco de la política económica del Perú es aumentar el PBI potencial, luego que el año pasado se creció 4% pese a "que el entorno internacional fue sumamente volátil".

"Para el 2019 estamos muy confiados en superar el 4% basados en la fortaleza de la demanda interna, sobre todo de la inversión privada", enfatizó.