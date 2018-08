MEF: A fines de setiembre saldrá el reglamento de Obras por Impuesto

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, consideró de que se debe continuar perfeccionando él mecanismo de Obras por Impuestos, que esta siendo admirado por muchos países, que quieren replicarlo.

"Recientemente se ha aprobado un decreto legislativo, a través del cual se realizan ajustes en el mecanismo del financiamiento y se han puesto algunos parámetros que reconocen algunas de las ineficiencias en la que se estandarizan los procedimientos", explicó.

Así como parte de este cambio normativo, dijo que se está permitiendo que las empresas privadas actualicen sus proyectos, por los que serán retribuido con los certificados que reciban. En esa línea, señaló que se espera cerrar este año con / 1,000 millones en proyectos de Obras por Impuestos y que se han ejecutado proyectos por S/ 220 millones en lo que va del año.

El ministro argumentó, asimismo, que como parte de los cambios promovidos desde julio se han establecido los límites para ajustar los proyectos que no se han ejecutado, que no debe pasar del 30% para expedientes y de 50% para los proyectos. "Los privados pueden revisar los proyectos y actualizarlos, pero no deben pasar estos límites", advirtió.

"Todas estas modificaciones se van a consolidar y se tiene previsto publicar a fines de setiembre el reglamento del decreto legislativo que impulsa el financiamiento y ejecución de proyectos elaborado por OxI emitido en julio ", anunció.

Asimismo, explicó que se han llevado a cabo reuniones con 24 empresas privadas y 56 personas con el espíritu de mejorar el mecanismo de OxI.

"En el sector público somos conscientes de escuchar al sector privado para hacer más eficiente el mecanismo y la implementación tiene que ver con las empresas y tenemos que escucharlos y al final será la decisión del Ejecutivo", puntualizó tras su participación en un evento organizado por ProInversión.