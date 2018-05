MEF: Economía peruana creció cerca de 5% en marzo y casi 6% en abril

En los próximos días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe publicar el informe sobre la producción del Perú en el mes de marzo pero el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se adelantó a todos.

"Es casi seguro que el crecimiento (de marzo) que va a anunciar el INEI va a estar cerca a 5%, una cifra que no se veía hace bastante tiempo", declaró.

En entrevista con Latina, el ministro también adelantó que la producción económica de abril "muy probablemente esté cercano al 6%".

"En mayo estamos viendo que la campaña del Día de la Madre ha estada estupenda en las cifras adelantas y muy probablemente va a tener cifras similares (a marzo y abril)", enfatizó.

Explicó que estas cifras son el resultado de decisiones concretas que ha tomado el Poder Ejecutivo y que permitirán inyectar casi S/ 60,000 millones a la producción del Perú, que representan 8% del PBI.

El ministro mencionó que si el efecto del ISC se compara con lo que se inyectará a la economía con las medidas del Poder Ejecutivo entonces la diferencia es grande.

"En el ISC estamos hartamente rezagados respecto al resto de países", anotó.

Si bien reconoció que el Poder Ejecutivo debía "hacer caja" con el alza del ISC, eso "es mínimo".

"El tema de la caja fiscal no solamente viene por el ISC, esto es pequeñito, esto no me soluciona el problema. Esto es una cuestión de que se necesitaban recursos", finalizó.