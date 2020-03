MEF deja de mencionar ‘sesgo a la baja’ en el PBI y espera a fines de marzo para nuevas proyecciones

A diferencia de la víspera, en la que indicó que la economía peruana tiene un sesgo a la baja sobre la proyección de 4% para este año, ahora la titular del MEF María Antonieta Alva sostiene que las proyecciones se darán a conocer el 31 de marzo.

Pese a ello, se supo que las cifras que mantiene el MEF está en torno al 3.5% para este año, la misma que se confirmaría en la publicación de las Actualización de las Expectativas Macroeconómicas.

Por el momento, la representante del Ministerio de Economía afirmó que hay fundamentos para mantener el crecimiento por encima de las cifras de los países de la región, y que deberían medir el impacto del coronavirus.

Proyectos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos indicó que con la finalidad de impulsar los proyectos en los gobiernos regionales y municipalidades se ha dispuesto que el Ministerio de Economía destine S/ 110 millones para la formulación de expedientes técnicos.

“Si no hay expedientes técnicos no hay obras públicas y eso no ayudará a reforzar la inversión pública”, expresó.

Por su parte, la ministra de Economía, María Antonieta Alva indicó que en los últimos dos meses la inversión pública se ha elevado en S/ 2835 millones, con un incremento en 54% en términos nominales.