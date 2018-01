MEF: “La crisis política todavía no termina”

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, reconoció que sí hay un impacto de la crisis política en nuestra economía, pero su efecto completo se conocerá cuando esta crisis concluya.

“La crisis política todavía no termina. Mientras la crisis se resuelva de una manera civilizada, vamos a tener un bache que no va a ser significativo. Por el momento no vemos un efecto muy grande, pero va a depender de cómo se resuelve esta crisis”, señaló hoy Cooper en conferencia de prensa.

“Bache” en inversión pública

La ministra indicó que un primer efecto de la crisis política fue que durante los días previos a la votación de la moción de vacancia presidencial, la inversión pública tuvo un “bache”, el cual luego pudo ser superado.

“Hemos tenido dos semanas donde nadie se movió, básicamente no se sabía qué iba a ocurrir. Pero hemos tenido luego un rally muy fuerte en los últimos días del mes (de diciembre), tratando de ponerse al día en la ejecución y eso nos ha permitido superar la meta que teníamos de crecimiento de 7.5% (de la inversión pública) y hemos crecido en 8.7% (el 2017)”, sostuvo Cooper.

Mantiene perspectiva

La ministra señaló que el MEF mantiene su estimación de crecimiento del PBI en 4% para este año, a pesar del efecto que podría tener el caso Odebrecht.

“Ese efecto ya está descontado. El 4% para nosotros es un escenario base. No es un escenario pesimista, ni optimista tampoco. Estamos manteniendo el escenario de 4% asumiendo que las cosas vienen como hasta ahora”, anotó Cooper.