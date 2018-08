MEF: Continuidad de Majes Siguas y Chavimochic depende de los gobiernos regionales

Por diferentes razones, pero ambos grandes proyectos de irrigación están parados, Majes Siguas II en el sur y Chavimochic II en el norte del país, cuya continuidad, según lo han declarado sus representantes regionales dependen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, el titular del MEF, Carlos Oliva sostiene que finalmente la decisión de continuar dependerá de cada región.

“Los Majes Siguas II y Chavimochic III s on proyectos que corresponde a los gobiernos regionales, tanto de Arequipa y La Libertad” , dijo.

“La decisión final es de los gobiernos regionales, y sabemos de la importancia necesaria de ambos proyectos, pero cada proyecto tiene su propia dinámica”, remarcó.

El titular del MEF dijo que, cada uno tiene una problemática, “desde el MEF estamos dando la asistencia técnica y el apoyo necesario para que estos proyectos puedan finalmente seguir implementándose. Yo no puedo dar una fecha exacta, porque estos proyectos dependen de ellos (las regiones)”.

Chavimochic



Este proyecto ubicado en La Libertad, que tiene como concesionarios a Odebrecht con Graña y Montero, está parada desde finales del 2016, pendiente de una inversión de más de US$ 90 millones para culminar la presa Palo Redondo, además del canal madre.

Frente a esta opción, el viernes pasado hubo una reunión en el MEF en la que se plantearía continuar el proyecto como obra pública o bajo el mismo esquema de la concesión.

En este modelo Odebrecht propuso continuar con la iniciativa y evitar ir a un proceso de arbitraje. “Esta es una propuesta contemplada”, dijo Carlos Oliva.

En el MEF se está discutiendo la continuidad o no, debido a que los recursos son garantizados por el Estado.

Majes Siguas II

En el caso Majes Siguas II de Arequipa, dicho proyecto tiene la adenda 13, que incorpora US$ 110 millones adicionales. al proyecto de US$ 550 millones, debido a un cambio tecnológico.

La aprobación de los recursos adicionales depende del MEF, ya que lo único que tenían asegurado eran US$ 96 millones por el gobierno regional, y no los US$ 14 millones adicionales.

La confianza de la gobernadora de Arequipa era que obtenga luz verde esta semana, según lo comentó Yamila Osorio, y lo que ha sido respaldado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, al comprometer recursos adicionales.

Aunque el ministro reitera que no depende del MEF, las citas técnicas se realizan en el Jirón Junín, que según Carlos Oliva se reúnen diariamente para destrabar ambos proyectos.