La ministra de Economía, María Antonieta Alva, se presentó este viernes ante el Pleno del Congreso para sustentar el proyecto del Ejecutivo que busca establecer garantías estatales para deudores con problemas de pago a raíz del COVID-19.

Al finalizar, también brindó algunos comentarios sobre el proyecto del Congreso que propone el congelamiento de deudas para -también- apoyar a los deudores con dificultades para cumplir con sus obligaciones. Al respecto, Alva cuestionó los criterios bajo los cuales se planteó dicha iniciativa legislativa, puesto que beneficiaría a personas con alto poder adquisitivo.

“(El proyecto de ley) tiene problemas serios de focalización. La forma en la que se ha establecido los criterios de cierta manera estaría pretendiendo que todos los peruanos garanticemos créditos de personas con alto nivel adquisitivo en el país. Esto yo pregunto ¿a quién finalmente va a favorecer con estos criterios?”, sostuvo.

Precisó que con dicha norma, de ser aprobada, se beneficiarán las personas con deudas de hasta 3 UIT (S/ 12,900), sin embargo, mencionó que -con información de ENAHO- las personas que tienen acceso a créditos mayores a los S/ 10,000 pertenecen al 2% superior de los mayores ingresos. Detalló, además, que el ingreso promedio del país es de S/ 2,500.

“Las personas que pueden acceder a estos niveles de deuda en el sector financiero ganan más de 2 veces que el ingreso promedio. Además, particularmente preocupa la redacción final que dice que las empresas bancarias podrían elevar este límite, esto para mí es inconcebible, acá deja una puerta abierta para que las empresas del sistema financiero aumenten estos límites, el costo sería incalculable y creo que al final del día esto podría beneficiar a las empresas del sistema financiero", dijo.

Hipotecarios en zonas exclusivas y autos Audi

La norma también indica que se beneficiarán a personas con créditos hipotecarios cuyas deudas sean menores a los US$ 150,000. Al respecto, Alva indicó que se presentan dos problemas graves. El primero de ellos, dijo, no se hace referencia al monto de originación, es decir, al valor inicial del crédito.

“En un extremo podría ser que una persona que se compró un departamento en una zona exclusiva de Lima, que pagó US$ 500,000 por el departamento y ya ha logrado pagar US$ 350,000, y tiene una deuda pendiente de US$ 150,000, esa persona podría acceder (al beneficio)”, explicó.

En segundo lugar, al establecer un tope de US$ 150,000 se permite atender al 92% de las personas que tienen crédito hipotecario en el sistema financiero, precisó la ministra.

En cuanto a los créditos vehiculares, la propuesta del Congreso beneficia a las deudores cuya adquisición de un vehículo único no supere los US$ 35,000, a lo que Alva consideró un tope inaceptable.

“Con US$ 35,000 se puede adquirir un auto de lujo, por ejemplo, un Audi A4 podría calificar para este programa. Esto, de nuevo, es un problema de focalización, pretendemos que los recursos de todos los peruanos beneficien a personas de altos ingresos”, aseveró.