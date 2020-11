El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por US$ 4,000 millones, en el marco del Decreto de Urgencia N° 051-2020, que permite financiar gastos destinados a la prevención y contención del COVID-19, a la reactivación económica y a la atención de los gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

Dicha autorización se realiza a través de la Dirección General del Tesoro Público, para lo cual el MEF le da luz verde para una operación de endeudamiento, mediante la emisión interna y/o externa de bonos que, en uno o varios tramos.

Hace unos días el presidente Francisco Sagasti dijo que tendremos que endeudarnos con más S/ 30,000 millones, y si hay espacio, en medio de la crisis, se tiene que realizar.

Según se conoció por los agentes de mercado, la expectativa es que en las próximas horas se daría paso a esta operación interna y externa.

Emisión externa

Siendo emisor La República del Perú, en una emisión de uno o más bonos globales, a través de la reapertura de bonos emitidos o la emisión de nuevos bonos, cuyos plazos serán determinados oportunamente.

La colocación se realizará a través de un Bookbuilding, es decir bajo el registra de un libro de demanda de bonos.

En este caso, los bonos globales serán registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América u otra comisión de valores que se determine.

Con un cupón semestral y listado en Luxembourg Stock Exchange.

Siendo asesores financieros: BBVA Securities Inc., Citigroup Global y colocadores Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.

Emisión interna

Para esta emisión el registro se realizará en Cavali, con un listado en la Bolsa de Valores de Lima.

Teniendo como asesores financieros a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, y siendo el colocador, el Banco BBVA Perú S.A.

Finalmente, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme será atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Universal: cómo funciona la billetera digital