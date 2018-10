MEF en contra de aplicar ‘impuesto nacional’ a las bolsas plásticas ¿A qué se debe?

Con la finalidad de desincentivar el consumo de las bolsas plásticas el Congreso recibió el proyecto de Ley 2843/2017-CR que propone la aplicación de un I mpuesto Nacional a las Bolsas Plásticas (INBP).

Dicha iniciativa va en línea con la propuesta de la Comisión de Ambiente que plantea la reducción en el uso de las bolsas plásticas.

Al respecto, la Comisión de Producción del Congreso pidió la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la aplicación de dicho impuesto.

Así, en un informe que emitió el MEF a la Comisión, al que accedió Gestión, se conoció que el impuesto propuesto no es idónea para el objetivo que propone la norma, es decir para el desincentivo en el uso de las bolsas plásticas.

“Consideramos que el impuesto propuesto no es idóneo para la consecuencia del objetivo planteado en la medida, ya que si bien en algunos casos reduciría el consumo de bolsas plásticas no impediría en general que las personas con poder adquisitivo suficiente o que operen en la informalidad adquieran las referidas bolsas, siendo que de esta manera no se garantizaría la conservación del medio ambiente”, detalló.

De la misma manera, el informe del MEF considera que se trata de impuesto extrafiscales, es decir que su finalidad no es exclusivamente recaudatoria, sin que tiene como objetivo el desincentivo de conductas consideradas perniciosas, la cual podría verse afectada de los principios constitucionales que rigen el marco tributario.

Otro de los aspectos que señalan es que la aplicación de impuesto que podría afectar de diferente forma a las bolsas grandes (tipo para basura) o las más pequeñas (por ejemplo, para condimentos), en la que estos últimos podrían verse afectado por altas tasas.

Asimismo, expresan que no queda claro si se pretende si se pretende desincentivar el uso de las bolsas plásticas en general o solo en las tiendas por departamento, supermercados y otros similares para el transporte de las mercaderías.

Por las consideraciones anteriores, el MEF reitera su opinión desfavorable a la creación del INBP, en el que sostiene que es contraria a los lineamientos de la Política Tributaria.