MEF anunció mejoras en la priorización de obras en regiones y municipios ¿Qué cambios se deben hacer?

En la víspera la ministra de Economía, Claudia Cooper, anunció que el MEF presentará un proyecto de ley con el objetivo de mejorar la priorización de la ejecución de obras a nivel de los gobiernos regionales y locales.

Se buscará evitar el riesgo del uso político de estos proyectos, tal como se ha revelado en recientes videos que desencadenaron en la renuncia del presidente.

La aún titular del MEF indicó que se buscará hacer más visible a la población la programación multianual de proyectos, con el objetivo de que la sociedad civil tenga un rol fiscalizador.

También se implementarán las evaluaciones posteriores a la ejecución de las obras, para desarrollar indicadores que permitan conocer si una obra tuvo el impacto esperado en el cierre de brechas.

Sobre esto último, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, destacó la implementación de las evaluaciones ex post, pues advirtió que ello había sido dejado de lado con el nuevo sistema de programación multianual de proyectos iniciado en el 2016.

“Si no se hacen evaluaciones ex post no podremos saben cuan eficientes están siendo las obras”, subrayó.

Agregó que transparentar y publicitar el plan de proyectos en una zona será clave.

“Se debe tener colgado en una web la lista de proyectos, para que cualquiera lo vea y analice si determinado proyecto es prioritario”, apuntó.

Por su parte el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, remarcó que el MEF debe aplicar criterios objetivos al priorizar las obras “y dejar fuera de juego a los políticos que buscan fines populistas en sus proyectos”.

Por ello sostuvo que el MEF debe centralizar la priorización de los proyectos, para evitar que por falta de capacidades en las regiones y localidades se tomen malas decisiones.

“Se deben transferir capacidades a las regiones y municipios, pero es un proceso largo. Mientras tanto, ellos no están capacitadas para hacer los proyectos solos, sino que debe haber un trabajo conjunto con el MEF”, anotó Prialé.

El ejecutivo agregó que un estudio encargado por AFIN sobre priorización de proyectos concluyó que las obras más urgentes se requieren en las regiones más pobres, en los sectores de agua, saneamiento y algunas carreteras.