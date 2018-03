MEF advierte freno a la economía si no se aprueba cambio al DU 003

La prórroga del Congreso de aprobar el proyecto de ley que reemplaza el DU 003 ha puesto en alerta a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Claudia Cooper quien, acompañada de los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Agricultura, de Vivienda y de Salud, dijo se pone en riesgo la paralización de al menos 252 proyecto de inversión.

Cabe recordar el DU 003 se emitió en febrero del año pasado con el fin de asegurar la reparación civil por el caso Lava Jato, pero en los meses siguiente el proceso implicó a más constructoras. Así, este año se prorrogó la medida a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto de Ley que, desde el MEF sostienen aseguren el flujo, la reparación civil y la colaboración eficaz.

Claudia Cooper sostiene que los proyectos en las que están afectados hay una inversión de S/ 30,000 millones y más de 50,000 empleos solo en las nueve empresas más grandes, de las 40 que están investigadas.

“Estos son los proyectos que básicamente estaría en cuestionamiento y muy probablemente estos proyectos, en la medida que no generemos los flujos, por algún tipo de sospecha y con medidas cautelares draconianas, quiebran las empresas, no se restituyen los flujos, los bancos no prestan, no se renuevan las cartas fianzas y los proyectos se pueden ver seriamente comprometidos”, expresó.

“Esta es la razón porque le preocupa al MEF, en un contexto en que la inversión pública tiene un importante motor de crecimiento”, sostiene Cooper, tras indican que se tiene que poner de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo de manera conjunta.

Impacto en el PBI

En el 2017 el PBI logró un crecimiento de 2.5% golpeado por el Fenómeno de El Niño y por el caso Lava Jato, en este último represento alrededor de 1%, solo implicando a Odebrecht con los proyectos que tenía en cartera y que tuvieron que ser paralizados.

“El impacto podría ser mayor este año”, afirmó Cooper, precisando que se trata no solo de Odebrecht, sino de otras 30 empresas de construcción.

Menciona que cada vez que va a las provincias, lo que tiene es son consultas de cuando se harán los proyectos: carreteras, hospitales, puentes, la infraestructura en general, por eso necesitamos garantizar la continuidad.

Precisó que, in cluso con el proyecto de ley aprobado habrá una desaceleración a la economía, pero sería menor que sin la medida, porque las empresas van a ser castigadas, pero no todas van a sobrevivir.