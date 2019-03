MEF actualizará en abril proyección de crecimiento económico

"La proyección que tenemos actualmente es de 4.2% para el 2019", señaló el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Sin embargo, señaló que el punto que se podría perder si el conflicto de Las Bambas persiste no está dentro del cálculo.

Según dijo el titular del MEF, esa la proyección la tienen desde agosto del año pasado, cuando se publicó el Marco Macroeconómico Anual.

"En abril vamos a actualizar el Marco Macroeconómico; pero en borrador podría decir que vamos a estar en una cifra proyectada muy parecida a esa que se va a basar en la demanda interna", señaló en Canal N.

Al ser consultado si le preocupa que los conflicto, como el de Las Bambas, espante a la inversión, el ministro Oliva reconoció que es una preocupación pero dijo estar convencido que se podrá solucionar.

"Esa es nuestra función. Problemas siempre van haber y la labor nuestra, específicamente del MEF es de tratar de encaminar la economía, de que cada vez podamos crecer más, que podamos hacer algunas reformas que nos permitan este crecimiento que no solo sea de uno o dos años, sino que sea de 20 o 30 años", refirió.

Asimismo, dijo que están trabajando "fuertemente" para contar con algunas medidas de políticas sectoriales que les permita impulsar la diversificación de la economía, las cuales se conocerán la próxima semana cuando el premier acuda al Congreso para pedir el voto de confianza.

"Siempre hemos hablado de algunos sectores que tienen potencial en el país pero que por algún motivo no están despegando, como por ejemplo el sector forestal, acuícola y el de turismo", adelantó.

Ante la posibilidad de aplicar exoneraciones a esos sectores, Oliva indicó que podría ser una opción, siempre que el beneficio que se tenga, comparado con el costo, sea mayor.

"Estamos en evaluación, pero estamos con la mente abierta para poder incluir esos mecanismos, pero el objetivo no va por ahí. Más allá que pueda haber exoneraciones tributarias lo que no queremos es que esa sea la variable que defina si se hace o no un proyecto. Hay otros motivos importantes que las exoneraciones tributarias que están impidiendo que despeguen estos sectores", mencionó.