MEF: "Estamos acelerando la implementación de Servir a pedido del presidente y el premier" 

Han pasado casi seis años, desde que el 4 de julio del 2013 se publicó la Ley del Servicio Civil, también conocida como la Ley Servir, y hasta el momento ninguna entidad pública la tiene implementada por completo.

En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, afirmó que el Poder Ejecutivo hace un "mea culpa" por la demora en esta implementación y aseguró que ahora el Gobierno sí está acelerando este proceso.

"Ahora, a pedido especial del presidente de la República y del premier, estamos acelerando la implementación del servicio civil", refirió durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Oliva se refirió a este tema, al explicar las razones por las que la ejecución de la inversión pública no se hace de manera eficiente. Afirmó que el Perú no tiene buenos gestores en la totalidad del sector público y cuando los tiene, hay mucha rotación de personal por cambio de autoridades o de gerentes.

Por ello dijo, que la solución a este problema es la implementación del servicio civil en los gobiernos regionales y locales, para que los servidores públicos sean trabajadores de carrera y no estén sujetos a los vaivenes del cambio de autoridades o jefes.

"Es como cuando entran al Ejército. Si hay nuevo general no es que bota a todos los sargentos o los oficiales porque no les gusta. La gente que está en el Ejército o en la Policía, está haciendo carrera, sea quien sea en jefe no los pueden botar. Lo mismo debería aplicar para el sector público", precisó.

Según el ministro de Economía y Finanzas, la implementación de la Ley Servir permitirá planear capacitaciones a servidores públicos pues hoy en día en muchas instituciones esto no sucede, por el temor de que pueden sacar al empleado