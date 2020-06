El sector turismo es, sin duda, el más golpeado con la crisis económica que vive el país por el impacto del COVID-19. A diferencia de cualquier otro sector productivo, el turismo no tiene ni fase 1, ni 2, ni 3 de reactivación económica. No se trata, pues, de un sector que produzca bienes, sino se trata de un rubro en el que se ofrecen servicios y, principalmente a personas extranjeras con lo que, ante el cierre de fronteras, el modelo de negocio es inviable en tanto dure la paralización mundial por el COVID-19 e incluso hasta que se disipen los miedos posteriores.

En ese sentido, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que el sector se encuentra paralizado actualmente en un 93%, mientras que el 7% restante corresponde a los hoteles que albergan turistas extranjeros varados en el Perú, así como los turistas repatriados que pasaban cuarentena en hoteles locales. Así, más de 400,000 trabajadores del sector turismo ya perdieron su empleo, apunta Canales.

Canales señala que el nuevo estimado apunta a que solo ingresarán 1.1 millones de turistas extranjeros este año al Perú, de los cuales 850,000 ya habían ingresado en los primeros meses de este año. En ese sentido, Canales señala que, aunque el Gobierno ya ha lanzado programas de subvención económica para las empresas, estos están diseñados de manera adecuada para sectores productivos que tienen capacidad para reiniciar sus operaciones en un plazo promedio de 90 días. Sin embargo, el turismo necesita nuevas condiciones teniendo en cuenta que pende de un hilo ante una coyuntura crítica.

“Para otros sectores, las medidas son buenas, pero en nuestro sector no tenemos stock ni tenemos consumidores porque no vienen extranjeros y no hay quien consuma el producto. En el caso del turismo interno, hasta que los peruanos puedan trasladarse de un lugar a otro también debemos esperar. Tampoco hay turismo interno pues eso se daría recién en agosto, pero la pregunta es cuántos están en capacidad económica para viajar al interior del país a hacer turismo si sabemos que las medidas por el COVID-19 han significado vacaciones anticipadas, reducciones de salario y despidos. Estamos hablando de 1.5 millones de personas que han pedido su empleo en todos los sectores”, sostiene Canales.

Por ello, el sector turístico presentó un nuevo grupo de propuestas al Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que, según explica Canales, ha sido acogido y en la próxima semana se harían anuncios con medidas específicas para el sector turismo. Manifestó que las medidas solicitadas van en tres aspectos: tributario, financiero y laboral.

“Hemos pedido no pagar impuesto a la renta del 2019”

En el plano tributario, el presidente de Canatur sostiene que un primer pedido es una devolución anticipada del IGV para las empresas turísticas que tienen saldo a favor al 30 de marzo.

“Muchas empresas invirtieron en remodelaciones de hoteles, restaurantes, compraro vehículos y tienen acumulado un IGV. Ese acumulado usualmente lo compensas con crédito iscal y con tus compras. Pero si no tienes compras porque no tienes movimiento, entonces sigues acumulando IGV. Entonces vamos a llegar con un crédito que no puedes gastar porque no tenemos contra qué gastarlo. Eso es un sobrecosto, porque tenemos un dinero nuestro que debería devolverse anticipadamente”, señala Canales.

Un segundo punto, plantea, es no pagar Impuesto a la Renta del año 2019, pues los recursos destinados para el pago de dicho impuesto están siendo utilizados para mantener los negocios en medio de la pandemia. En este plano, Canales señala que los programas como FAE-Mype o Reactiva Perú no han llegado a todo el sector: las más afectadas han sido las agencias de viajes, a quienes las bancas solo les han querido ofrecer créditos equivalentes al 50% de un mes de venta.

“Hemos pedido no pagar impuesto a la renta del año 2019 porque esos recursos que tenían las empresas están siendo utilizados para poder mantener el movimiento económico de hoy. El Reactiva Perú ha funcionado bien para la mediana y gran empresa, en el rubro de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, pero las agencias de viaje grandes han sido discriminadas. Si bien tenían derecho a un mes de ventas pero a ellos no les dieron un mes de ventas, sino un 50% del mes de ventas porque eran agencias de viaje y su recuperación es distinta. Esto ha sido a criterio de la banca”, señala Canales.

“Necesitamos un Reactiva Turismo”

Ante este panorama, teniendo en cuenta que la reactivación podría ser aún en agosto con el turismo interno, Canales señala que las empresas del sector turístico necesitan créditos equivalentes por lo menos a 6 meses de venta. Por ello plantea un programa Reactiva Turismo, el crédito con garantías del Estado, pero ofrecido bajo distintas condiciones

“En el mejor de los casos, si te dan 3 meses de venta, puedes llegar con suerte hasta diciembre. Nosotros hemos planteado, necesitamos un Reactiva Turismo. Tiene que ser una línea de crédito con características especiales. Para que el turismo se recupere necesitamos un tiempo de gracia mayor, entre 18 a 24 meses, un plazo de pago de entre 5 a 7 años. Necesitamos no menos de 6 meses de venta el promedio del préstamo. Si yo vendí en el año 2019, en promedio S/ 1.2 millones anuales, deberían darme hasta S/ 600,000”, apunta.

El premier Zeballos ya anunció la creación de un fondo con garantías para apoyar al sector Turismo, por lo que Canales apunta a que el pedido ha sido tomado y podría formalizarse en los próximos días.

“Estamos esperando que la ministra de Economía tome cartas en el asunto. Nos han dicho que en la próxima semana estos dispositivos deberían estar terminando de cerrarlos”, indica.

“Necesitamos un subsidio de planillas de 80% a salarios hasta S/ 3,000”

El plano laboral es el tercer aspecto que propone el sector turismo. Para el presidente de Canatur, el subsidio del 35% de planillas para salarios de hasta S/ 1,500 es insuficiente.

“Imagínate una pequeña empresa que tiene 5 trabajadores a los que les paga S/ 1,500. Definitivamente tendrías que tener S/ 5,000 para pagar el 65% de ese salario. La pregunta es de donde saco esos S/ 5,000 sumando gastos de local, arrendamiento, teniendo en cuenta que tengo cero facturaciones por los próximos meses, incluido este mes”, señala Canales.

Por ello, Canales sostiene que el subsidio de planillas debe ser de un 80% del salario de hasta S/ 3,000 para este sector. El 20% lo asumiría la empresa en base al préstamo con características especiales que recibiría de parte del Gobierno con el objetivo de mantener a los trabajadores.

“Más caro me va a salir despedir a un trabajador. Yo puedo mantener su puesto de trabajo pudiendo poner el 20%, teniendo un crédito que va a cubrir con un plazo determinado hasta el próximo año que me reactive. Hemos pedido una línea de crédito especial, que sea menos de 6 meses del valor de las ventas y que no solo sea capital de trabajo, sino también para sustitución de deuda”, apunta.

Finalmente, sobre la suspensión perfecta de labores, Canales sostiene que esta debe extenderse por mayor tiempo en especial para el sector turismo.

“Es duro, pero no pierdes el vínculo laboral y se evita que la empresa quiebre. Si quiebras, tienes que liquidar a los trabajadores y no hay dinero para liquidar”, sostiene el presidente de Canatur.

En ese sentido, Canales sostiene que son tres aristas fundamentales las que necesita el sector turístico con el objetivo de poder sostenerse en un año crítico para la economía mundial. Las normativas saldrán en los próximos días y el sector espera atentamente.