Medida del BCR atenuaría presión a la baja del dólar

Desde marzo, los bancos tendrán un mayor margen para atender la demanda de instrumentos financieros que protegen a los inversionistas de las fluctuaciones del dólar.

Y es que el Banco Central de Reserva (BCR) flexibilizó los límites de las operaciones de venta de moneda extranjera a través de instrumentos derivados como forward y swap.

Así, el límite semanal para este tipo de operaciones subirá de US$ 440 millones a US$500 millones. En tanto, el monto mensuales máximo para estas transacciones realizadas por los bancos se elevará de US$ 1,320 millones a US$ 1,500 millones, según una circular del instituto emisor.

Hasta dichos montos, el encaje -requerido a los bancos- establecido para dichas operaciones es de 5%. Una vez se superen dichos umbrales, se aplicará a la banca una tasa de encaje mayor.

La medida es positiva pues las restricciones en el mercado de forward presionaban sus precios al alza , consideró un banquero.

Sostuvo que, de forma indirecta, esta mayor flexibilidad en el mercado de derivados también podría aminorar las presiones a la baja sobre el precio del dólar, dijo.

En lo que va del año, la divisa baja 1.93% a S /3.304.

Al ampliarse los montos para la venta de dólares a través de forward habrá más dinamismo en el mercado de derivados, lo que influirá en el balance de los bancos, explicó el tesorero. Ello implica que la banca podría demandar más dólares en el mercado spot (al contado) si su liquidez en moneda extranjera es baja, agregó.

“Una medida como esta puede impulsar la negociación en el mercado cambiario”, enfatizó.

En lo que va del año se transan US$ 20,709 millones en el mercado de cambios interbancario, lo que significa una caída de 13.6% frente a similar periodo del 2018.

Según el BCR, la medida busca promover las operaciones de cobertura de riesgo cambiario. Los forward son contratos de dólares a futuro y suelen ser utilizados por inversionistas offshores (extranjeros) y empresas que quieren protegerse de la volatilidad del tipo de cambio.