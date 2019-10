Para que su guerra contra la pobreza fuese exitosa, Lyndon B. Johnson (1963-69) necesitaba definirla. La tarea fue realizada por Mollie Orshanky, estadística de la Administración del Seguro Social, quien formuló la primera línea de pobreza a nivel federal, en 1963. Su método era razonable para la época: a partir de una encuesta de 1955, calculó que las familias gastaban un tercio de su presupuesto en alimentación.

Computó el costo del consumo de alimentos de primera necesidad para familias de varios tamaños y multiplicó esos umbrales por un factor de tres. Dichos números, ajustados anualmente por la inflación, son las líneas de pobreza que siguen siendo usadas por el Gobierno Federal. Pero los tiempos han cambiado.

Debido a la globalización y el progreso agrícola, los hogares modernos solo gastan en alimentación un octavo de sus ingresos. Ahora hay data de mejor calidad, la cual muestra que vivienda y cuidado infantil son las mayores restricciones presupuestarias de las personas pobres. La mayoría de estadounidenses que alquilan casas y tienen ingresos anuales inferiores a US$ 30,000 gastan más de la mitad en vivienda. En familias pobres con hijos, las que soportan fuertes cargas de alquiler tienden a reducir su gasto en otras necesidades como alimentación, transporte y salud.

Y decidir quién es pobre no es un asunto meramente estadístico. Es que la elegibilidad para programas sociales, que desembolsan millones de millones de dólares, es determinada por el nivel de pobreza. Sus deficiencias también alimentan la percepción de que tales programas no tienen efectos positivos.

La anticuada línea de pobreza de Estados Unidos presenta varios problemas. El más significativo es que el ingreso es calculado antes de impuestos y transferencias, lo que significa que se ignoran los efectos del efecto sobre la reducción de la pobreza del crédito tributario (US$ 63,000 millones anuales) y los cupones de alimentos (US$ 68,000 millones). De esa forma, los avances de la lucha contra la pobreza no están siendo bien cuantificados.

Existen dos mediciones de la pobreza estadounidense comúnmente citadas que son más sofisticadas que la oficial: la complementaria de la pobreza (SPM), que tiene en cuenta los beneficios sociales y el costo de vida; y la pobreza de consumo, basada en gastos en lugar de ingresos, desarrollada por los economistas Bruce Meyer y James Sullivan. Ambos indicadores muestran declives marcados y sostenidos en el último medio siglo cuando se consideran los programas sociales. Otro problema es que la línea de pobreza está fijada en un nivel demasiado bajo. La mayoría de países desarrollados no utiliza únicamente mediciones de pobreza absoluta, como lo hace Estados Unidos, sino que emplean mediciones de pobreza relativa. Por ejemplo, en Reino Unido, las familias con ingresos 60% inferiores al ingreso medio son clasificadas como pobres.

En Estados Unidos, el ingreso medio anual para una familia de cuatro miembros fue US$ 94,876 en el 2017 —pero la línea de pobreza fue US$ 24,600 ese año, equivalente al 26% del ingreso medio—. Debido a que el ingreso ha aumentado más que la inflación, esa divergencia se ha incrementado con los años. Por ejemplo, en 1975 el nivel de pobreza era 40% del ingreso medio para una familia de cuatro miembros. Los programas sociales intentan tener en cuenta esta deficiencia, aunque lo hacen de manera inconsistente.

Un tercer problema es que no existe contabilización para la diferenciación del costo de vida —la línea de pobreza es la misma para la ciudad de San Francisco que para la zona rural de Luisiana—. Esto distorsiona la percepción que se tiene de los estados ricos y los pobres. Una frase popular en estados pobres como Kentucky o Alabama es “Gracias a Dios que existe Misisipi” —estado que ocupa el último lugar en los índices de pobreza—.

No obstante, cuando se utilizan las mediciones que toman en cuenta el costo de vida, como la SPM, resulta que California termina en el último lugar de los rankings. A pesar de que este estado aplica políticas sociales más generosas, los desbordados y onerosos costos habitacionales provocan que más gente viva privada de recursos.

Esta deficiencia de las estadísticas oficiales de pobreza está siendo explotada por algunos políticos de derecha. El congresista republicano y expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, justificó la propuesta que hizo en el 2016 para modificar los programas sociales —en gran medida vía la inclusión de requisitos laborales— aseverando que “los estadounidenses no están mejor ahora de lo que estaban antes del inicio de la guerra contra la pobreza, en 1964”.

Eso podría ser cierto si se toman como base las estadísticas oficiales, pero cuando la pobreza es medida adecuadamente, es totalmente incorrecto.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez

© The Economist Newspaper Ltd, London, 2019