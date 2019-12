El último domingo, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de medicamentos genéricos que obligatoriamente deberán vender las farmacias (cadenas) y boticas públicas y privadas a nivel nacional. La lista consta de 31 medicamentos esenciales de denominación común internacional (DCI).

No obstante desde la Asociación de Boticas y Farmacias Independientes (Anabif) –que agrupa a poco más de 15,000 farmacias y boticas– aseguran que en la lista obligatoria se incluyen al menos 7 genéricos especializados.

Los ‘genéricos especializados’ son aquellos productos que son usados para el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia o la epilepsia, y que a diferencia de genéricos como el Ibuprofeno o la Amoxicilina –de alta demanda– tienen una baja rotación, lo que perjudicaría financieramente a las farmacias y boticas de barrio.

“De la lista publicada el último domingo por el Minsa, al menos nueve productos no corresponderían al manejo de una botica o farmacia independiente –que es una pyme– sino a una especializada, ya que son para el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia o la epilepsia”, detalló a Gestión.pe Aly Carlos Villarroel, presidente del gremio.

Entre los cuales se encuentran la Amitriptilina clorhidrato; Carbamazepina y Fenitoina sódica que son recetados para la epilepsia; a la que se añade Clonazepam que es un ansiolítico. A esto se suman los antidepresivos como el Fluoxetina y la Sertralina. Así como el Naproxeno (como base o sal sódica), que únicamente es vendida por las farmacias del Ministerio de Salud.

En opinión del especialista, el principal problema que afronta estos medicamentos es su baja rotación, lo que generaría un ‘sobrecosto’ a las pymes dado que tendrán que abastecerse para cumplir con la ley. Lo que les ‘obligaría’ –según comentó Villarroel – trasladar este sobrecosto (por la baja demanda) a los consumidores.

“Estos son productos especializados que no corresponden a una farmacia que esta ubicada al frente a un mercado o en la frontera de Tacna, por ejemplo. Al no tener una alta demanda –como lo tiene el Ibuprofeno o la Amoxicilina– estos medicamentos se van a vencer (en los almacenes) lo que termina generando un perjuicio económico a las pymes. En la práctica, termina siendo un costo adicional no previsto, que se nos impone ahora y que se va a tener que trasladar al paciente”, acotó.

En ese contexto, pidió al Minsa que se evalúe la pertinencia de que en la lista obligatoria de genéricos se encuentren productos especializados, que generarían un impacto económico a las pymes dedicadas a la venta de medicinas. “Una solución sería que el propio Estado –a través de sus farmacias públicas– puedan abastecer estos productos y no le trasladen a las pymes, que al final trasladarán este impacto al paciente”, reiteró.