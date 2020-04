En el marco del Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1458 para asignar competencias a la Policía Nacional (PNP) para sancionar y estableció la tipificación de infracciones administrativas sujetas a sanción de multa. En dicha norma, se especifica que existen 11 infracciones que van desde 2% de la UIT (S/ 86) hasta el 10% de la UIT (S/430).

Dentro de las infracciones se encuentran desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencia (S/ 301), circular por la vía pública (S/ 215), no respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio (S/ 86), no respetar la inmovialización social obligatoria desde las 18:00 horas hasta las 0:400 horas del día siguiente -o desde las 16:00 si el cuidadano se encuentra en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto- (S/ 430), entre otros.

Gerardo Soto, socio del área regulatoria del estudio Payet, Rey, Cauvi, Perez, mencionó que es únicamente la PNP está facultada a la fiscalización e imposición de las multas aplicables a este régimen. Si algunos funcionarios de la Municipalidad -incluyendo personal de serenazgo-, de las Fuerzas Armadas, o de cualquier otra institución distinta de la PNP pretende imponer multa por dichas infracciones, estas actuaciones serán nulas.

El proceso para imponer una multa, es que el efectivo de servicio policial intervenga al ciudadano que está cometiendo alguna infracción instándole su identificación pidiendo DNI u otro documento. Si no puede identificarse, será retenido y conducido a la Comisaría para dicho fin.

Una vez identificado el infractor, el efectivo policial en el acto procederá a levantar el Acta de Infracción y Sanción.

La multa, por ahora, es la única modalidad de sanción dispuesta para la comisión de las infracciones. Sin embargo, no pagar la multa dentro del plazo establecido -cinco días hábiles, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación- ocasiona que el infractor se vea impedido de realizar algunos trámites civiles. La suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Sunarp, y realizar viajes al exterior.

Las multas deben realizarse en las ventanillas del Banco de la Nación. Si no se paga durante el plazo, Soto comenta que la PNP o el Banco de la Nación podrán iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el cobro de la multa. En este procedimiento la administración podrá ordenar embargos, retención en cuentas bancarias y otro tipo de mecanismos.

¿Si considero que la multa es incorrecta?

El procedimiento regulado no establece una etapa de presentación de descargos. Soto señala que el Acta de Infracción y Sanción contiene una sección de “Observaciones”, en el cual el intervenido tiene el derecho de dejar constancia de su posición. Puede describir que la situación se generó por una emergencia médica que lo obligó a salir, o señalar que el efectivo policial no consideró adecuadamente su pase personal laboral.

Para dejar sin efecto la multa se deberá apelar la sanción dentro del plazo de cinco días hábiles ante la mesa de partes de la Región Policial donde se impuso la sanción. Ello es resuelto por el Jefe de la División Territorial de la Región Policial, dentro del plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente de presentado el recurso.

¿Existen situaciones que me eximan de la multa?

Sí. Serían, según el reglamento, hacia una persona con discapacidad física o mental que no le permita advertir la comisión de las infracciones, un caso fortuito o fuerza mayor o una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, salud e integridad de las personas.