Para los MBA, los escándalos restan atractivo a los bancos

A los graduados en escuelas de negocios de hoy en día, la mala conducta les echa para atrás.

Esto supone un problema para la contratación en el sector de los servicios financieros, según el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley. Los escándalos bancarios a raíz de la crisis financiera de 2007-2008 han restado atractivo a la industria en algunas partes, dijo, citando reuniones con decanos de escuelas de negocios.

"Ya no se tiene al sector en tan alta consideración como antes", dijo Dudley en una sesión de preguntas y respuestas en Nueva York el miércoles.

"Hay individuos que realmente no entrarían en el sector de servicios financieros debido a esta mala conducta. Eso no es un buen ciclo. Si las personas con más ética que salen de las escuelas de negocios deciden que no van a entrar en este sector, eso significa que hay mucho trabajo por hacer".

Si bien ha habido un progreso significativo para mejorar la cultura en los bancos, Dudley dijo que no está "satisfecho" y que aún queda trabajo por hacer.