La aprobación en la Cámara de Diputados de Chile de un dictamen de ley que introduce incrementos progresivos en el royalty (regalías) sobre las ventas del cobre, encendió las alarmas entre empresas dedicadas a la minería en ese país, hasta el punto de que -de aprobarse tal medida en el Senado y entrar en vigor- se habla incluso de la posibilidad de que emigren al Perú.

La medida introduciría impuestos progresivos sobre las ventas del metal rojo, lo que podría generar una carga total de más de 80%, o casi el doble que la carga tributaria que se aplica en el Perú y partes de Canadá, según advirtió el diario chileno Financiero (ver gráfico).

¿Qué se modifica?

La modificación aprobada agrega tasas marginales que comienzan en 15% sobre las ventas derivadas de los precios del cobre, de entre US$ 2 y US$ 2.50 por libra, y de hasta 75% cuando los precios superen los US$ 4.00 (hoy el cobre cotiza en US$ 4.7 la libra).

En los niveles actuales, la tasa efectiva sería de 21.5%, aunque las mineras podrían descontar los costos de refinación.

El gobierno de Sebastián Piñera ya ha declarado su oposición al referido proyecto de ley, tras estimar la carga fiscal antes citada (más del 80%) para las grandes mineras.

Vale recordar que Chile, como primer productor mundial de cobre, representa más de una cuarta parte de su suministro mundial, con 5.7 millones de toneladas anuales, en tanto que hoy el Perú, segundo productor mundial, extrae 2.1 millones de toneladas.

Oportunidad

Por su parte, Mathieu Le Guérinel, analista de la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras, observó que si la ley se aprueba, evoca la posibilidad de ver partir a las empresas mineras chilenas hacia el Perú, como segundo productor de cobre, según indica el diario RFI de España.

Por su parte, Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú, observó que si se llega a aprobar la referida propuesta legislativa, Chile va a perder competitividad frente al Perú. Además, consideró que hoy los aportes que da la minería en nuestro país, son los más altos del mundo (ver gráfico y columna de opinión).

Vigencia

En tanto, aun cuando el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados entraría en vigencia aún a partir del año 2023, cuando empiecen a expirar los actuales pactos de estabilidad firmados entre las autoridades y los mineros, ahora, en la Comisión de Hacienda del Parlamento chileno se discute la posibilidad de dejar sin efecto esos contratos de invariabilidad tributaria.

De esa forma, se buscaría que el efecto de dicha ley para gran parte de la minería sea inmediato y podría estancar inversiones en un país donde los depósitos maduros de baja ley necesitan mucho gasto, según el diario Financiero.

Análisis

Escrito por: Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY Perú.

“El cambio en Chile juega a nuestro favor”

Hoy las compañías mineras que operan en el Perú pagan entre el 42 y el 52% de su utilidad operativa, con un esquema progresivo de tributación a medida que se incrementa el precio de los minerales, es decir, hoy van a pagar más que antes.

Ese esquema fue copiado del sistema chileno, pero sin embargo aquí las mineras aportan al Estado más que sus similares en cualquier otro país, más que en Chile, Australia o Canadá.

Ahora, en Chile quieren imponer tasas altísimas, que van a jugar en contra de ese país y eventualmente a favor nuestro. Les va a hacer perder competitividad frente al Perú, que podría captar más inversiones en los próximos años, pero siempre que también aquí ayude el panorama político, y si es que en nuestro país no se aprueba una reforma tributaria como la que se discute ahora en Chile.