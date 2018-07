La mayor bolsa de criptomonedas espera ganancias pese a caída

La caída de las criptomonedas este año ocasionó a los alcistas pérdidas por valor de miles de millones de dólares, pero la mayor bolsa de monedas virtuales del mundo sigue ganando dinero a manos llenas.

Binance espera ganancias netas de entre US$ 500 millones y US$ 1,000 millones en 2018, según su máximo responsable. Los ingresos del primer semestre ascendieron a unos US$ 300 millones, dijo Changpeng Zhao en una entrevista. El volumen de negocios diario promedio en su sede, que fue inaugurada hace un año, es de aproximadamente US$1,500 millones, y Binance tiene en este momento 10 millones de usuarios, agregó.

Las cifras de Zhao muestran que algunas bolsas de criptomonedas prosperan pese a una caída de los activos digitales que ha hecho perder a Bitcoin un 52% de su valor este año en un momento en que los compradores se retiran, se atacan a las sedes una y otra vez y los entes reguladores aumentan sus controles.





Binance , que ha tenido desacuerdos con las autoridades en Japón y Hong Kong, proyecta permitir pronto que los clientes de las sedes de Uganda, las Bermudas y Malta conviertan sus tokens virtuales en monedas de curso legal como el euro, en tanto se propone aprovechar su rápido crecimiento.

Zhao había dicho previamente que Binance tenía 2 millones de usuarios a comienzos de año. En julio de 2017 creó la sede que abrió 11 días después de captar US$ 15 millones en una oferta inicial de monedas. Cuando el frenesí por las criptomonedas alcanzó su punto culminante a fines del año pasado, la bolsa gestionaba operaciones diarias por US$ 11,000 millones. Binance encabezó el ranking de Coinmarketcap.com de bolsas en las últimas 24 horas, con una negociación equivalente a US$ 1,300 millones.