Socio principal del Estudio Muñiz

Esta pregunta busca resaltar la sensación de ausencia de un grupo (como es el directorio en una empresa) dentro de la estructura del gobierno que podría haber tenido un rol más estratégico que táctico en medio de esta crisis.

La sensación que me dejan estos más de seis meses transcurridos desde el inicio de la pandemia en nuestro país es la de un gobierno que para tratar de resolver una crisis extrema se enfocó mucho en acciones tácticas (es decir, acciones asiladas y específicas para resolver problemas específicos y que se van desplegando según estos van apareciendo) dejando de lado las acciones estratégicas (es decir, aquellas que devienen de un entendimiento integral de un problema mayor y que se ejecutan a partir de la solución de ese problema en el tiempo). Las acciones tácticas están muy asociadas a la ejecución inmediata, son de respuesta rápida y miran especialmente el árbol. Las acciones estratégicas pueden no tener el mismo nivel de inmediatez (pero parten de identificar un problema mayor mirando el bosque)

No hay aquí un juicio de valor de unas respecto de las otras en el contexto de una crisis, sino más bien la tesis de que ambas visiones, la táctica (que prioriza la ejecución) y la estratégica (que prioriza el planeamiento) incluso en momento de crisis, deben ir desplegándose conjuntamente (aun cuando pareciera que solo hay que concentrarse en “apagar el incendio” a través de acciones tácticas).

Un ejemplo simple. En las empresas peruanas la crisis de la pandemia generó acciones tácticas dirigidas a resolver un problema de liquidez derivado de la súbita suspensión de sus operaciones y, por ende, sus ingresos. Los comités de crisis se activaron y tomaron el liderazgo de la empresa. Esa acción era, sin duda, claramente indispensable, pero ¿debía dejar de lado una mirada más analítica, estratégica y menos “aturdida” que permitiera la identificación de oportunidades o de riesgos en la empresa más allá de las acciones tácticas de suspensión de labores, reducción de sueldos, reducción de costos fijos, etc.? La respuesta, desde mi perspectiva, es que definitivamente no.

Afortunadamente, hacia el segundo mes de inicio de la pandemia un buen número de empresas empezaron a reactivar sus directorios (no aquellos convocados de emergencia para consultarles o informarles sobre acciones tácticas realizadas por los comités de crisis, sino los directorios de verdad). Así, pude advertir, en mi propio rol de miembro de algunos directorios, como de pronto y más allá de las decisiones tácticas urgentes se pasaban a identificar oportunidades en medio de la crisis o se advertían riesgos de las acciones tácticas o riesgos futuros y la forma en que podría ser mitigados (ejemplos claros de esto fueron como las acciones tácticas de reducción de planillas o pago a proveedores fueron balanceadas con análisis estratégicos y de mirada a futuro, por ejemplo). Esta mirada estratégica y sus acciones derivadas no se sobreponían a las acciones tácticas, sino que las complementaban.

Pero ¿cómo se desarrolló esto a nivel del gobierno asumiendo al país como la empresa antes mencionada? Honestamente creo que nunca logró salir del “modo crisis” y que todo el talento terminó involucrado en acciones tácticas u operativas. Un ejemplo sencillo de ausencia de planificación estratégica: mientras todos se esforzaban por incrementar el número de camas en los hospitales y conseguir pruebas clínicas (acciones tácticas), ¿quién se dedicó a planificar estratégicamente la reactivación de las actividades económicas? o ¿es que se pensó que el país podría no volver a activarse más hasta que saliera una vacuna?

La acción estratégica natural habría sido trabajar desde un inicio en la elaboración de los protocolos de dichas reactivaciones para no perder semanas valiosas que costaron miles de empleos y puntos en el PBI, mientras tardaban en ser elaborados, luego que la fase de reactivación ya había sido aprobada por el gobierno.

Otro ejemplo de sumersión en “modo crisis” es que faltó esa visión estratégica de identificar oportunidades, aun en medio de la crisis, y aprovechar de arreglar las pistas o carreteras del país reactivándose de paso, sin impactar en el ciudadano luego, a un sector formal de infraestructura que habría generado mucho empleo, con poco contacto social y al aire libre (reduciéndose significativamente los riesgos de contagio).

Una mirada estratégica de la crisis habría entendido que el tema no iba solo por habilitar rápidamente camas hospitalarias y decirle a las personas que no salgan y que si lo hacen usen mascarillas y se laven las manos (acciones tácticas), sino entender la problemática mayor de un país informal que vive al día, con bajo cumplimiento de la legalidad, con millones de peruanos que no tienen agua y que tardarían poco en desobedecer las indicaciones del gobierno y que estarían dispuestos a arriesgar su vida por alimentar a su familia.

Un mirada más de “directorio” habría partido de ese entendimiento global y habría asumido que la gente terminaría saliendo igual y, siendo así, resultaba prioritario encargar la producción al sector formal (como en la Segunda Guerra Mundial otros bienes a las empresas automotrices) y repartir de manera gratuita millones de gel desinfectantes, mascarillas y protectores faciales y, todo ello, a la par de la acción táctica de incrementar a toda velocidad las camas en los hospitales.

Para para no solo hablar de lo que se pudo hacer les propongo hablar de lo que deberíamos hacer ¿ha pensado el gobierno cómo va a enfrentar el verano que está próximo a llegar cuando las temperaturas de Lima sobrepasen los 30 grados centígrados y la gente no pueda quedarse en sus casas como lo hacían en el invierno justamente como refugio del frío? ¿Qué “directores” están mirando qué le pasó a la “competencia” (países europeos el mes de agosto) cuando llegaron las elevadas temperaturas y la gente se volcó a las calles empezando ahora una segunda ola con nuevas restricciones?

Estamos aún a tiempo, pero si seguimos sumergidos solo en el día a día y en lo táctico no sabremos qué acciones ejecutar desde ahora para reducir los riesgos y evitar que los cientos de miles de personas que se vuelquen a las playas o a los parques de todo el Perú no generen una segunda ola que en un país como el nuestro sería terrible en todo aspecto (económico y sanitario). Si se quiere pensar en acciones tácticas como detener a la gente a “punta de palo” y multas estamos muy equivocados. Por favor, esta vez volvemos a saber a tiempo lo que ocurrirá, tal como sabemos cada invierno que muchos niños morirán de frío en Puno y solo desplegamos acciones tácticas de repartirles tarde, mal y nunca unas cuantas frazadas. Esta vez incorporemos un poco de estrategia o les aseguro que la pasaremos mal.