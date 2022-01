En medio de proyecciones de crecimiento de la economía que esperan una expansión menor a 3% para el 2022, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, tiene una postura más optimista y cree que este año es posible que las estimaciones se equivoquen y el crecimiento sea mayor. En conversación con Gestión, manifestó su visión sobre el Perú y cuál es la agenda de trabajo con el Gobierno.

¿Cómo están viendo desde el BID al Perú con el nuevo Gobierno que lidera Pedro Castillo?

Desde que fue electo el presidente Castillo conversé con él y también con el ministro Francke, hemos tenido una relación de trabajo muy positiva. Todo ha sido cumplido. Hemos ido creando una agenda de trabajo, que se inició en el 2021, buscando tener la relación más profunda y grande en los 62 años de historia del BID con Perú.

¿Esto se trabajó solo con el presidente Castillo?

Se comenzó con el presidente Sagasti y se culminó y reforzó con el presidente Castillo y el ministro Francke. Con ello, hoy en día tenemos la cartera más grande y más robusta que ha tenido el BID en su historia con Perú (ver vinculada).

¿Qué busca esta gran agenda?

Con lo que se está trabajando y se ha hecho, no solamente hemos enfocado una agenda en las brechas socioeconómicas, sino también poner colchones para esos retos que vendrán a futuro.

¿Qué han visto de Perú para hacer esta apuesta de tener la cartera más grande de la historia con el país?

Perú ha tenido más de 13% de crecimiento, un manejo de déficit fiscal encomiable llegando a un 2.8% del PBI. Ello más nuestra cartera, lo que debería traer es un reforzamiento de la confianza. Cuando hablo con empresarios e inversores, sí veo que ya estamos virando la página. Ya es hora de cerrar esa era de especulación del 2021. Ya hay datos, resultados. Veo a Perú como el país de las oportunidades, tiene todo lo necesario para tener éxito.

Usted se reunió con el presidente Castillo hoy (ayer). ¿Hay algún compromiso asumido?

El presidente Castillo siempre ha sido muy honesto con sus prioridades sociales en temas de educación, conectividad, infraestructura de salud. Son retos significativos. Nosotros podemos decir que el presidente ha cumplido con todo lo que hemos hablado y hemos fijado. Y lo digo contento.

La preocupación del 2022 en la economía peruana es la inversión privada. Dentro del optimismo que muestra ¿también ve que puede mejorar?

Yo he visto un cambio de tono en los últimos meses con los empresarios, con los inversores extranjeros y también con los empresarios en el propio Perú. Sí hubo un tiempo, de los tiempos de transiciones políticas en el que viene la especulación e incertidumbre. Esa página se está cerrando. Ya los inversores están viendo las elecciones del 2022 en Colombia o Brasil. Hasta cierto punto están viendo con mayor confianza a Perú, esa es mi experiencia.

¿Esta expectativa que tiene puede hacer que el Perú repunte y deje atrás el crecimiento bajo, menor a 3%, que se estima para este año?

Los datos dicen que Perú tuvo el crecimiento más rápido de la región en el 2021. Hay un manejo fiscal, tributario e inflacionario positivo. Dejemos eso atrás, reconozcámoslo y trabajemos para que el 2022 sea una continuidad. Un crecimiento de 3% en el 2022 no sería suficiente, pero Perú ya sobrepasó expectativas en el 2021, nadie esperaba 13%. Ya se equivocaron el año pasado y ojalá se equivoquen este año también. Mi trabajo es ser un rompe pronósticos.

¿Cuál es el principal reto que tiene el Perú para romper ese pronóstico?

Es una cuestión de confianza. Perú tiene todas las de ganar en cuestiones de recursos, de logísticas, de oportunidades de esta era como la transición energética. Pero el gran reto para lograrlo es generar confianza, que ya se ha ido ganando en estos primeros cinco meses de Gobierno.

Hace poco hubo un intento de vacar al presidente Castillo ¿Ese riesgo político qué tanta preocupación genera?

Soy apolítico. Pero si estoy viendo un manejo económico positivo, una gestión que ha ayudado al crecimiento y hay un equipo económico que está trayendo resultados, insertarle incertidumbre política sería un error. Es al revés, habría que construir sobre el buen manejo que estamos viendo del Ministerio de Economía, del Banco Central. Si arropamos todo eso en incertidumbre política, entonces la especulación no va a terminar y al fin y al cabo el que va a sufrir es el país.

Cartera de US$ 2,000 millones tiene el BID en Perú

El presidente del BID, Mauricio Claver Carone, afirmó que actualmente la institución tiene la cartera histórica más alta desde que la multilateral tiene relación con Perú.

Son en total US$ 2,000 millones, de los cuales US$ 1,500 millones se establecieron en el 2021 y otros US$ 500 millones que se destinan para este año.

Con los recursos que se inyectaron el año pasado se financiaron proyectos de infraestructura y energía, así como en temas sociales, de cambio climático, entre otros.

Para el 2022 se viene trabajando en un programa de agua y saneamiento rural, un proyecto de garantías de inversión para financiamiento del sector privado enfocado en micro y pequeñas empresas liderados por mujeres. A ello se suman temas de conectividad rural, entre otros.

Asimismo, a través de BID Invest, brazo que financia proyectos privados, la entidad viene financiando iniciativas por US$ 500 millones, en 20 operaciones de financiamiento. El 40% en el sector financiero para financiar garantías.