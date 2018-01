Las materias primas superarán al mercado en 2018, según Gundlach

El gestor de bonos multimillonario, Jeffrey Gundlach, dijo que las materias primas podrían ser una de las mejores inversiones de este año al apreciarse durante la última fase del ciclo económico.



"Creo que las materias primas superarán al mercado en 2018", dijo Gundlach el martes durante su webcast anual ’Just Markets’, en el que da su pronóstico para este año.



"Las materias primas siempre se recuperan con fuerza, mucho más drásticamente que hasta ahora, al final del ciclo económico conforme nos dirigimos a una recesión".

Gundlach presentó un cuadro que mostraba la correlación entre las recesiones y los precios de las materias primas, que tienden a subir hacia finales de los ciclos económicos, desde los años setenta.



"Delante de cada una, las materias primas repuntaron muchísimo", dijo Gundlach, jefe de inversiones de DoubleLine Capital, en Los Ángeles, que supervisaba activos por aproximadamente US$ 119.000 millones a finales de año.



Los inversores no deberían comprar productos específicos, sino una cesta amplia, manifestó.



Su postura concuerda con la de Goldman Sachs Group Inc., que el mes pasado dijo que las materias primas generarán mejor rendimiento que otros activos a largo plazo debido a la fuerte demanda global, y reiteró su recomendación de 12 meses de sobreponderación. The Bloomberg Commodity Index, de 22 materias primas, se ha apreciado alrededor del 11% desde la segunda mitad de junio.

El petróleo cotiza a un máximo de más de tres años por los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados para sofocar una sobreoferta mundial.



Los precios de metales industriales, entre ellos el aluminio, el zinc y el cobre, se han disparado debido a las limitaciones de la oferta y la demanda sostenida.



El paladio al contado podría batir un récord y se negocia cerca de los precios vistos por última vez en 2001.





Citigroup ha señalado algunos factores para 2018 que podrían tener "consecuencias significativas" en las materias primas. Entre las incertidumbres destacó posibles guerras, tensiones en Oriente Medio y riesgos asociados con las medidas del presidente estadounidense Donald Trump y del líder norcoreano Kim Jong Un.