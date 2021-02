La mascarilla en sus diversas presentaciones se ha vuelto parte de nuestro cuerpo con la llegada de la pandemia del coronavirus. Ello ha provocado que la importación de este producto se incremente de una forma considerable.

En el 2020, el Perú adquirió del extranjero materiales de protección, como mascarillas, por un valor de US$ 450 millones. En años anteriores importaba entre US$ 6 millones US$ 10 millones. Del mismo modo, en junio se importó US$ 150 millones, casi 10 veces lo que se importaba en otro mes pandémico, cuenta a Gestión.pe Sandro Stapleton, presidente del Comité de la Salud y Ciencias Afines (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El costo de los envíos del exterior se ha incrementado. Stapleton detalla que el envío aéreo desde los Estados Unidos por lo general costaba US$ 1.50 ahora está US$ 2.20 por peso/volumen. En China, incluso se han duplicado y se encuentran entre los US$ 7 y US$ 8. Si se traen por esta vía el costo será mayor y si se envían por barco demora entre 35 o 60 días.

“La mayoría de mascarillas que estamos utilizando ahora llegaron al Perú entre noviembre y diciembre, por eso no se ve el impacto en el costo. Pero es probable que algunos empresarios ya no cuenten con stock, entonces al ver el nuevo costo, lo van a cambiar y puede subir. Estimamos una subida entre 5% y 10%”, comentó.

Añadió que los materiales sanitarios que se encuentran en el país llegaron hace dos meses y si existiera un incremento en el precio de material se vería todavía en marzo o abril. “Si existiera una subida pronto por materia prima que no podría asegurarlo ahora, lo vamos a ver en sesenta días o incluso treinta. Los empresarios todavía no tienen conocimiento si hay una posible variación de precios en los insumos”, sostuvo.

Precisó que esta subida se debió por la demanda, sobre todo en los meses de abril a junio, cuando Perú se encontraba en cuarentena total. “Ha habido un incremento entre 4% y 6% en casi todos los materiales. Es equilibrado. Además, el 2020 hemos importado más mascarillas que en los últimos 10 años”, manifestó Stapleton.

La importación de guantes de nitrilo continua. En diciembre se produjo un incremento a los pedidos acumulados de meses anteriores. El líder gremial, señaló que hubo mucho retraso en las entregas porque las fábricas en Malasia e Indonesia, principales productores de estos materiales, paralizaron por dos meses.

Limitaciones

En octubre, el representante de Comsalud sostuvo que existía un desabastecimiento de mascarillas del modelo N95 destinado para el personal médico, debido a que Estados Unidos limitó la exportación de la fábrica 3M. Esta situación, según Stapleton continúa lo cual ha generado que se tenga que importar desde otros mercados.

“Tengo entendido que 3M solo destinó un lote de 100,000 cajas para el año 2020. Eso no alcanza para todo el personal. Se está buscando otras alternativas de otros países, pero hay un poco de restricción para traerlas”, detalló.

Por otro lado, Stapleton dijo que el Perú ha adquirido buena cantidad de material de protección, sobre todo los proveedores que tienen stocks.

Agregó que el Estado está comprando nuevamente. Por lo general, lo hacen desde febrero. Sin embargo, advirtió que la cantidad de mascarillas que importe podría ser menor debido a la disminución en el presupuesto anual en el sector salud.

“El año pasado se incrementó hasta S/ 27,000 millones para compras en general. Este año depende mucho de que el gobierno inserte más dinero con presupuestos adicionales, sino está pensando en que será un año normal. Creo que no se han proyectado. Creyeron que la pandemia iba a terminar, y por eso se redujo el presupuesto, pero no fue así”, culminó.