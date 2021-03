José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, alertó que a pesar de que la economía se venía recuperando -ante los impactos del COVID el 2020- todavía más de la mitad de sectores económicos siguen bastante golpeados.

“Si bien la recuperación agregada ha sido rápida, de hecho en diciembre logramos un crecimiento frente a diciembre de 2019, eso creo que pinta una realidad más positiva de lo que realimente es. El repunte de diciembre 2020 se explica prácticamente por el avance de dos sectores”, explicó en RPP Noticias.

Estos sectores -acotó- son pesca, básicamente por la manufactura primaria, y construcción por el avance de la obra pública.

“ Pero el resto de sectores económicos seguía cayendo como comercio, servicios, manufactura no primaria, entonces vemos una diferencia importante, que más de la mitad de sectores en la economía todavía sigue bastante golpeados ”, subrayó.

En esa línea, consideró que habría que diferenciar entre lo que pasa con la producción agrega y con el mercado laboral.

“Solo dos datos que pueden servir de ejemplo. Si bien la producción dejó de caer, la masa salarial (que es la suma de salarios de todos los trabadores en Lima) seguía cayendo en 25%. Entonces, la producción no cae o cae poco, pero los salarios retrocediendo en 25% y eso se suma el efecto de cuarentena -que si bien fue menos intensa- si fue dura para las familias de ingresos informales”, señaló.

Ante estos escenario desde Apoyo Consultoría se estima que para febrero se proyecta una caía de -10%.

Ante ello, sí considero acertada el impulso al empleo a través de puestos temporales por el programa Trabaja Perú, pero todavía es insuficiente y poco.

“Si bien, son políticas acertadas, pero hay que complementarla con demanda publica lo que el sector privado no está demandando. Aunque para mover el empleo, hay que mover la actividad económica y la inversión privada. Sin ello es poco lo que se puede hacer. Hace falta medidas adicionales como las que se anunció a fines del 2020 como es fue el subsidio a la creación de empleo formal , que fue una medida excelente para que el empleo fluya de sectores golpeados hace a sectores mejorando”, comentó.

El economista consideró que esta iniciativa no se ha implementado plenamente. “He estado esperando el reglamento, pero no lo he visto. Parece que no está avanzando todavía”.

Al ser consultado sobre cuánto afecta las elecciones a la inversión privada, dijo que está se ve afectada por la incertidumbre.

“Ojalá que luego de julio veamos recuperación. A la elevada incertidumbre en el corto plazo se le suma además que muchas empresas están operando con un nivel de capacidad ociosa elevada, por lo que no tienen interés de aumentar su capacidad de planta. Lo que si se ve inversión en tecnología, pero la gran inversión, no”, puntualizó.

Sobre la emisión de bonos, de S/ 4,000 millones, dijo que es una excelente noticia que seamos atractivos, ya que han sido colocadas a tasas buenas, “si bien son tasas mayores a las que conseguimos a fines del año pasado, se parecen bastante a la de abril del 2020″.

“Parte del incremento de los costos de financiamiento se explica, por un lado, porque las tasas de interés de todos los países han tendido a aumentar y por otro lado, por la incertidumbre política. Solo un dato, el riesgo país del Perú que en medio año del 2020, estaba en niveles mínimos, lo que nos colocaba como el país menos riesgoso en todo América Latina, pero en las ultimas semana creció y estamos por encima del promedio de América Latina”, finalizó.