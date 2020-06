El mercado de alquileres está bajo presión por la crisis del covid-19, que paralizó algunos sectores de la economía y afectó los empleos e ingresos de los trabajadores.

Así, más de la mitad de inquilinos renegoció su contrato con el propietario del inmueble en la cuarentena y acordó la reducción temporal del costo de alquiler, indicó a Gestión, el abogado apoderado de Inquilinos Morosos SAC, Carlos Chueca.

La rebaja en el arriendo para vivienda fue del 30%, en promedio, mientras que en locales comerciales se redujo hasta 50%, detalló. En estos últimos el recorte fue mayor, pues por el estado de emergencia, los arrendatarios no pudieron vender.

Empleos

En tanto, Nicolás Mendoza, gerente general de Rebajatuscuentas.com, coincidió en que gran parte de los inquilinos revisaron su compromiso de alquiler pues mermaron los ingresos en el país y se perdieron empleos. “El inquilino debe cubrir sus costos fijos mensuales, como el alquiler, pero sufrió un despido, suspensión perfecta o su sueldo se redujo; entonces solo le queda renegociar, ya que probablemente el sector en que labora no se recupere en lo que queda del año”, aseveró.

En efecto, el empleo en Lima Metropolitana bajó 47.6% en el trimestre marzo-mayo, con 2.3 millones de puestos de trabajo perdidos, según el INEI. Y la masa salarial, o sumatoria de las remuneraciones de los trabajadores, se contrajo 52% en ese lapso.

Prorrateo

Chueca indicó que una segunda opción a la que apelaron los arrendatarios es el prorrateo de parte del alquiler a fin de “pagar menos por ahora, pero un poco más en los meses futuros”.

De este modo, en el alquiler de vivienda se pacta una reducción temporal de la renta hasta octubre, y en noviembre se volverá al monto inicial más el adicional correspondiente al importe que se dejó de pagar en los meses de crisis y que se prorrateará luego, dijo.

A su vez, los negocios intentan patear parte del pago hasta noviembre, pues en diciembre esperan tener un mayor ingreso por la campaña navideña, agregó.

En menor cuantía, los inquilinos, en una tercera opción, optaron por poner fin al contrato y mudarse a lugares más baratos, según el experto. Refirió que el mercado de renta en Lima, que asciende a 3.6 millones de alquileres para vivienda (que incluye desde un cuarto que se arrienda hasta departamentos completos), es como una pirámide en cuya base están los inmuebles más baratos, y en la punta, los más costosos.

“Lo que está pasando muy seguido es que los de arriba de la pirámide bajan dos o tres escalones. Por ejemplo, alguien que gastaba S/ 2,500 en alquiler baja a S/ 1,800”, añadió Chueca.

Morosidad

Para Mendoza, el alza de la morosidad en los alquileres aún no es acentuada justamente porque los clientes susceptibles de no pagar están renegociando sus alquileres.

“Pero la economía tardará en volver a niveles previos a la pandemia y muchas personas no podrán afrontar sus obligaciones en un tiempo cercano, por lo que en los siguientes meses recién se podrá ver el impacto real de la morosidad, advirtió.

La mora escalará más en zonas emergentes, en las que hay elevada presencia de informales cuya capacidad de pago es más sensible a cambios en la economía.

En tanto, Chueca prevé que los más perjudicados serán los propietarios de inmuebles con mayor costo de alquiler, pues no habrá quien reemplace a los inquilinos que se mudan. “Es posible que haya más problemas en las negociaciones, pues no todos están llegando a tratos felices, además de una avalancha de procesos judiciales que no se pueden llevar ahora porque la institución encargada (Poder Judicial) no está atendiendo”, expresó.

Rechazó los proyectos de ley que pretenden congelar el pago de la renta y prohibir el desalojo en la emergencia, ya que serían una invitación a que los inquilinos no cumplan los contratos.

- El 80% de los que viven del alquiler se perjudican -

Cerca del 80% de arrendadores cuyo único ingreso es el cobro de alquiler de sus inquilinos fue perjudicado, estimó Carlos Chueca, de Inquilinos Morosos SAC.

Gran parte de los que ofrecen alquiler tiene más de 50 años y obtuvo su inmueble tras años de trabajo y ahorro, o mediante herencia, agregó.

Sin embargo, advirtió que la pandemia los viene afectando, pues la renta que reciben es menor tras las renegociaciones o, simplemente, porque el arrendatario no cumple con el pago. “Hay inquilinos que no pueden cubrir su alquiler y están volviendo moroso también al propietario del inmueble, quien podría estar llegando a un límite”, sostuvo.

En tanto, Nicolás Mendoza, de Rebajatuscuentas.com, coincidió en que si bien las autoridades tratan de evitar que la cadena de pagos se rompa, varios eslabones se están afectando.

Así, dijo, muchas personas solicitan créditos hipotecarios con fines de inversión, en los que parte de la cuota de dicho financiamiento se paga a través del alquiler, por lo que al quedarse con menores ingresos (por la rebaja de la renta) empiezan a reducir los pagos de sus obligaciones en el sistema financiero.