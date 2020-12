Más de 2,200 vehículos asegurados fueron declarados pérdida total por robo y/o choque entre enero y noviembre del 2020, a pesar de que el uso de los vehículos particulares disminuyó debido al aislamiento social obligatorio y la medida de inamovilidad que rigió por más de tres meses por el COVID-19.

En ese contexto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recordó la importancia de contar con un seguro que ofrezca la protección necesaria frente a choques, robos y vandalismo.

“El tener contratado un seguro vehicular permitirá al asegurado contar con un soporte frente a diversos riesgos, el cual, según el tipo de cobertura, cubrirá daños materiales del vehículo asegurado, lesiones a sus ocupantes y daños materiales a terceros y lesiones a estos últimos, además de asistencias como servicio mecánico de emergencia, grúa, ambulancia, etc.”, señaló.

El gerente Legal de APESEG, Eduardo Chávez de Piérola, señaló que actualmente solo 2 de cada 10 vehículos cuenta con un seguro vehicular, en tanto esta herramienta resulta de gran importancia sobre todo para proteger el auto en caso de accidente o robo.

El vocero de APESEG recalcó que los seguros vehiculares son de gran eficacia más aún cuando un vehículo es robado o declarado pérdida total, en este caso, cuando la reparación producto de un accidente de tránsito supera el 75% de la suma asegurada.

Si no se cuenta con un seguro, se deberá invertir nuevamente en un vehículo nuevo -algo que no todos pueden realizar por no contar con capital- pero si tu vehículo está asegurado, la aseguradora te indemnizará con el valor del mismo.

Tipos de seguros vehiculares en el mercado

Todo Riesgo: es el Seguro Vehicular más completo, te protege ante cualquier accidente de tránsito, a ti, a tus pasajeros y a terceros. Además, cubre los daños ocasionados a tu auto. En caso de pérdida total por accidente o robo, recibirás de tu aseguradora el valor comercial o el valor convenido por tu auto.

es el Seguro Vehicular más completo, te protege ante cualquier accidente de tránsito, a ti, a tus pasajeros y a terceros. Además, cubre los daños ocasionados a tu auto. En caso de pérdida total por accidente o robo, recibirás de tu aseguradora el valor comercial o el valor convenido por tu auto. Responsabilidad Civil: este seguro cubrirá los daños materiales y las lesiones personales de los terceros, en este último caso, se activa una vez agotada la cobertura del SOAT.

este seguro cubrirá los daños materiales y las lesiones personales de los terceros, en este último caso, se activa una vez agotada la cobertura del SOAT. Pérdida Total: aplican si el vehículo es robado o es declarado pérdida total como consecuencia de un accidente de tránsito, siempre y cuando la reparación de los daños sea igual o superior al 75% de la suma asegurada.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de contratar un seguro vehicular?

Un seguro debe ser elegido a la medida. Antes de elegir uno debe considerar el tipo de cobertura que necesita, por ejemplo: todo riesgo, responsabilidad civil (daño a terceros), o solo pérdida total por robo o choque.

¿Cuánto cuesta un seguro vehicular?

El costo del seguro es aproximadamente 4% del valor comercial del vehículo. Este porcentaje puede bajar o subir según el modelo. Asimismo, el costo para adquirir un seguro vehicular dependerá del uso del auto, el año de fabricación, la marca y sobre todo su valor.