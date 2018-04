Martín Vizcarra y los retos en el sector Educación frente a la Reconstrucción con Cambios

El presidente Martín Vizcarra dejó bien en claro que la educación será clave en su gobierno. Para ello, ha reclutado a Daniel Alfaro como nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu).

Ayer, Idel Vexler se despidió de la cartera en el Congreso. Ante la Comisión de Educación el balance de su gestión al frente de la cartera educativa.

"Hay que ver un mecanismo distinto para la Reconstrucción con Cambios (RCC) y también para infraestructura en educación. Hemos avanzado muy poco en ese aspecto", señaló Vexler a Gestion.pe.

"Hemos hecho un gran esfuerzo con aulas prefabricadas y S/ 500 millones en mantenimiento rpeventivo. Pero en el tema de infraestructura, en obras de continuidad, avanza muy lento y no hay presupuesto", añadió.

La brecha, reveló, asciende a S/ 100,000 millones para cubrir las carencias del sector. No obstante, ante la comisión solicitó solo S/ 500 millones.

Criticó, también, el desempeño del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

"El tema del Pronied merece un análisis serio. Hay que pensar en un mecanismo distinto para acelerar las obras, para evitar que los alcaldes, recurriendo a ustedes [los congresistas] en sus funciones de representación, estén detrás del Pronied y el Minedu", observó.

Becas

"Qué beca voy a dar si no me han dejado un sol. Sin embargo, hemos logrado financiar 3,000 becas", dijo el ex ministro.

Anunció, además, que el incremento de las pensiones para las becas a universidades privadas va a ser regulado mediante convenio con el Minedu. Y que las pensiones para estas becas se ubicarán en la escala más baja.

"Si logra conseguir la beca, el Minedu le paga todos los gastos, incluidos los de la carpeta de ingreso que pagan cuando se presentan", añadió.

Maestros y currículo escolar

Vexler insistió en incrementar el número de maestros nombrados vs. los contratados.

"No podemos seguir con 170,000 contratados trabajando de manera precaria. Debemos, progresivamente, incorporarlos a la carrera", apuntó.

Proyectó que para el 2021 el 80% de profesores serán nombrados, mientras que el resto permanecería con contrato, en contraste con el 56% de nombrados actuales.

"Esto no puede estar desligado de un trabajo que tiene que ver con el currículo escolar y que está listo para entrar a la consulta", explicó.

Manifestó que el currículo escolar debe ser "más fácil de entender, menos complejo, con una menor controversia y buscando el consenso de los diferentes puntos de vista".

También dijo que espera que el nuevo ministro ponga el documento a consulta la próxima semana.

Contratos y consultas

Sobre el papeleo y contratos en el Ministerio, Vexler decidió hablar sobre la gestión de Marilú Martens.

"Entre enero y septiembre de 2017 se realizaron 170 consultorías por S/ 3.3 millones. Pero entre enero y marzo de este año, no hubo ninguna, cero soles", apuntó.

También se refirió a las órdenes de servicio. Recordó que "entre enero y octubre eran 3,359 por un monto de S/ 52 millones". Y también lo comparó con su gestión, entre enero y marzo de 2018, donde "hemos bajado a 1,166 por S/ 16 millones".

En cuanto a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), subrayó que se ha reducido de 1,292 a 1,162 CAS. Mientras en el "servicio normal" pasaron de 2,723 a 2,306 CAS.

Según Vexler, "en conclusión hemos bajado, en costo de personal, consultorías, CAS y órdenes de servicio alrededor de 40%".