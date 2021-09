El regreso de Wall Street a la oficina está trayendo consigo confusión, ansiedad e incluso cachorros.

Los jefes de las entidades bancarias están atravesando una transición compleja para los empleados cansados que, en muchos casos, no han estado en sus escritorios durante 18 meses. Para la industria financiera restaurar la normalidad es un acto de equilibrio, dado que el regreso a la vida corporativa se produce en un momento en que el COVID todavía se está propagando.

Los trabajadores de Citigroup Inc. en Londres fueron recibidos por cachorros de terapia cuando regresaron este mes. JPMorgan Chase & Co. ofrece terapia de grupo virtual para empleados con dificultades, incluidas reuniones especiales para padres.

En una señal de algo de la confusión que puede observarse, el brazo estadounidense de Mizuho Financial Group Inc. llamó al personal a regresar a la oficina y un día después emitió un memorando que aclaraba sus opciones de flexibilidad.

“¿Podemos darnos la mano? ¿Podemos abrazar a colegas que no hemos visto desde el 2020?”, preguntó la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser , en un correo en LinkedIn la semana pasada. “Si bien cada país se encuentra en una etapa diferente para abordar la pandemia, sé que todos tenemos muchas preguntas cuando es nuestro turno de regresar a la oficina”.

Los bancos de Wall Street han estado a la vanguardia del impulso para volver a ocupar los rascacielos de Estados Unidos con trabajadores, incluso cuando la variante delta ha descarrilado muchos planes de un regreso total después del feriado del Día del Trabajo.

Ahora, la asistencia a la oficina está aumentando gradualmente mientras el virus todavía está circulando, los padres están lidiando con las difíciles reaperturas de las escuelas y el hecho de que los niños no están vacunados, y las empresas enfrentan políticas en constante cambio sobre tapabocas y vacunas.

Para los ejecutivos de finanzas, es importante tener el enfoque correcto. La industria no ha sido inmune a los altos niveles de rotación que afecta a gran parte del país, mientras que los reclamos entre los banqueros junior han tenido a los gerentes repartiendo aumentos en un esfuerzo por mantener contentos a los talentos más jóvenes.

Mientras que empresas desde BlackRock Inc. a Facebook Inc. y Microsoft Corp. retrasaron sus planes de regreso a la oficina, Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan trajeron de regreso a la mayoría de los trabajadores este verano. Citigroup y Bank of America Corp. siguieron adelante e invitaron a más personal a regresar este mes.

Aproximadamente el 28% de los trabajadores de oficina del área de Nueva York regresó en sus edificios a partir del 15 de setiembre, según la compañía de seguridad Kastle Systems, que rastrea las ocupaciones en función de las tarjetas de acceso. Eso es un fuerte aumento frente al 19% de la semana anterior, y es el nivel más alto desde que comenzaron los cierres en marzo de 2020.

Mucho ha cambiado en ese año y medio, desde los horarios de trabajo hasta las direcciones de las oficinas. Deutsche Bank AG ha dado la bienvenida a muchos de sus empleados en su sede de Wall Street justo cuando ha comenzado a mudarse a una nueva ubicación en Columbus Circle, Nueva York.

“Me alegro de que hayamos decidido volver en estas cinco o seis semanas antes de nuestra mudanza”, dijo Drew Goldman , director global de cobertura y asesoría de banca de inversión en Deutsche Bank. “Es una oportunidad para que las personas se vuelvan a aclimatar entre sí en persona. Y permite a los colegas regresar y asegurarse de que su tecnología y todo esté configurado a medida que se mudan a nuestras nuevas oficinas”.

Para facilitar su transición, Citigroup está ofreciendo servicios de transporte entre su sede de Tribeca y los principales centros de transporte, lo que permite a los empleados evitar tomar el metro. Los equipos están teniendo reuniones socialmente distanciadas en las terrazas de la azotea recién reabiertas.

El banco también ofrece descuentos en comida en sus cafeterías; Goldman Sachs ofrece comidas y membresías gratuitas al gimnasio para el personal. Bank of America dio la bienvenida a algunos de sus empleados de Chicago con globos y bolsas de regalos.

Aun así, regresar puede ser un ajuste difícil: un alto ejecutivo bancario se rió entre dientes al recordar haber escuchado a los banqueros junior quejarse de sus primeras experiencias en el transporte público.