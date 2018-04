En Vivo: Manual de conducta en el trabajo, ¿qué hacer para que no te despidan? Gestión EnVivo. ¿Qué no debo hacer y qué debo hacer? Hoy desde las 11:00 a.m. entrevistaremos en vivo a Jenny Beingolea, master coach y docente del CIDE-PUCP, quien nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre los manuales de conducta en el trabajo.

Manual de conducta en el trabajo (Foto: Pixabay)